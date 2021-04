Iglesias emplaza a Gabilondo a subir los impuestos y él insiste contundente en que "en este momento no"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha emplazado al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, a subir impuestos a las rentas altas en la región y el socialista ha insistido, de forma contundente, en que "en este momento no".

En el debate a seis organizado por Telemadrid, en el bloque relativo a la fiscalidad de la autonomía, Gabilondo ha comenzado señalando que para reactivar Madrid es necesario impulsar unos presupuestos para dar respuesta al Covid y para impulsar "la reconstrucción, recuperación y resiliencia". "Creo que en Madrid hay medios, hay recursos y hay dinero para un gobierno excepcional en dos años excepcionales", ha declarado.

En este punto, ha hecho hincapié en que su idea es "no tocar los impuestos, no subir ni un euro a los ciudadanos, en este momento porque lo que hay que hacer es recuperar el empleo y la economía" aunque ha avisado que esto no significa que no haya que abordar "el problema serio de la fiscalidad en Europa, en toda España y en Madrid".

Por su parte, Iglesias se ha dirigido a él, "desde el compañerismo", para recalcar que no pueden "hacer lo mismo que la derecha" si quieren "ganar a la derecha". El líder de Podemos ha recalcado que de "algún lado tendrá que salir el dinero" si se está de acuerdo en no tener una sanidad "infrafinanciada" o una educación en la que se necesita bajar "las ratios profesor-alumno".

"Habrá que aplicar la Constitución, bajar los impuestos, por ejemplo, a los autónomos que están en situación más vulnerables o tipos del IRPF a los trabajadores en una situación más modesta", ha apuntado posteriormente.

A pesar de estas palabras, ha incidido en que es necesario que para quien tenga un patrimonio de más de un millón de euros, excluida la vivienda habitual, se recupere el impuesto de Patrimonio, "como hace cualquier país serio", como también impuesto de Sucesiones para las herencias de más de un millón de euros y eliminar las bonificaciones "como se hace en todas parte".

"Esto es de sentido común. Esto es lo que dice la Constitución y lo que hacen los países serios y, además, es un elemento identitario para al izquierda. Tiene que haber solidaridad", ha defendido.

Gabilondo ha insistido en que esto es "ignorar la situación concreta" en la que se está y, aunque está de acuerdo con el planteamiento global, los organismos internacionales y la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, han señalado, según ha expuesto, que no es el momento hasta que se recupere el empleo.

El socialista ha vuelto a ser interpelado por Iglesias que ha vuelto a repetir, desde el "compañerismo" de saber que van a "gobernar juntos", que no es razonable que una persona que gane más de un millón de euros no se esfuerce como en cualquier lugar del mundo". En este punto, se ha referido a las declaraciones de la presentadora Cristina Pedroche que trasladó que aunque ella tiene un buen salario no tiene ningún problema en pagar impuestos para que haya buena Sanidad o Educación.

"Entendamos la situación actual, sé que hablando si tuviéramos mucho tiempo encontraríamos la solución, en este momento no", ha zanjado Gabilondo.