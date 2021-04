Iglesias: "Si la libertad es ir a los toros o no encontrarte a su ex, entonces con Franco también había libertad"

Pide a Ayuso mostrar factura del apartahotel donde pasó el Covid y "que se limpie la boca cuando llame subvencionado al mundo de la cultura"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este viernes, en alusión a las declaraciones de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que "si la libertad es tomarte una caña, no encontrarte a su expareja o ir a los toros, entonces con Franco también había libertad".

El vídeo del día Meritxel Serret acude al Tribunal Supremo

En un mitin a favor del mundo de la cultura celebrado en la llamada 'plaza roja' de Vallecas, Iglesias ha pedido a los barrios y ciudades de la gente trabajadora que "den una lección de lo que significa la palabra dignidad". "Es indignante tener que escuchar estos días que la libertad es tomarte una caña o no encontrarte con tu expareja. Con Franco entonces también había libertad, porque la libertad no es ir a los toros o no encontrarte con tu expareja", ha manifestado.

"La libertad es que una chavala hija de trabajadora pueda tener en su barrio una escuela pública y si es buena estudiante tener más títulos universitarios y mejor salario que los hijos de los marqueses Espinosa de los Monteros. La libertad es que si tienen que operar a tu abuelo de un cáncer no hay nadie que por tener más dinero en una cuenta bancaria que se pueda poner delante. La libertad significa que la sanidad, la educación o el derecho a moverte en un transporte de calidad no dependa de tu cuenta bancaria", ha argumentado.

En esa línea, el líder de Podemos ha acusado a la derecha de "despreciar" el significado de la palabra democracia, porque para ellos es "parasitar las instituciones" para trasladar dinero público "a sus amigos, que les financian luego las campañas ilegalmente".

"La democracia es un movimiento histórico en el que las mayorías son capaces de conseguir derechos que antes eran privilegios de una minoría. La democracia es que la sanidad, la educación, que el derecho a la cultura no sea un privilegio. La democracia es que el nieto de unos trabajadores analfabetos que llegaron a Vallecas pueda llegar a ser presidente de este país. Eso es la democracia, esa es la libertad", ha afirmado.

El aspirante de la formación morada ha dado las gracias a los jóvenes antisfascistas, en la misma plaza en la que en precampaña se produjeron incidentes en un mitin de Vox, porque "han puesto su cuerpo y han dicho a todo el mundo que para ser demócrata hay que ser antifascista".

Durante su intervención, Iglesias ha lanzado también otro recado a Isabel Díaz Ayuso. Así, ha aseverado que "quien habla tanto de España, quien pronuncia con tanta agresividad, no reivindica el trabajo de escultores, músicos, actores, cineastas". "Para ellos España son los reyes de dinastías extranjeras, son los nobles que para vivir bien han tirado de la gente de abajo, son gente como Florentino Pérez o Amancio Ortega. Para ellos España es una marca. Por eso desprecian la cultura y les llaman subvencionados", ha apuntado.

En ese punto, ha pedido a la candidata del PP que, como prometió, le enseñe la factura que acredite que pagó con su dinero "el piso de lujo de Sarasola" en el que pasó el confinamiento cuando se contagió de coronavirus. "¿O es que es él a quien subvencionamos con dinero de todos los madrileños. Límpiese la boca en llamar subvencionados a los trabajadores de la cultura", le ha exhortado Pablo Iglesias.