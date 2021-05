Iglesias pide mandar a la oposición a los "enemigos de la democracia": "Para ellos la democracia ha dejado de valer"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha pedido esta noche a los madrileños mandar a la oposición "a los enemigos de la democracia", pues entiende que para sus adversarios de izquierdas con un Gobierno de izquierdas "la democracia ha dejado de valer".

Iglesias ha comenzado su segunda intervención en el mitin de fin de campaña electoral, celebrado en la Cuña Verde de Vicálvaro, citando al historiador Manuel Tuñón de Lara y de su idea del bloque victorioso del poder. "Es quizá uno de los historiadores que explicó mejor que nadie cómo funciona el poder en España", ha apuntado.

Otra referencia del aspirante de la formación morada ha sido al de un cómic que leyó de Podemos, en el que aparecía un atleta con la camiseta de una hoz y martillo corriendo en zigzag mientras que un tipo explicaba a otro desde una ventana "había francotiradores y sabían que para llegar tenía que correr así".

Esa referencia le ha servido a Iglesias para argumentar que llevan siete años pasando muchas dificultades, "siendo conscientes de lo que era posible para que asegurar que no fueran mera palabrería, sino para proteger a la gente porque somos capaces de cuestionar a los que llegan mucho tiempo controlando el poder, y hacer eso tiene su precio".

"Comprendimos lo que significaba la cultura y la comunicación. Hacer política si no la entiende la gente no es hacer política. Y que queríamos gobernar porque implicaba desafiar una correlación fija de fuerzas. Hemos trabajado para apuntalar ese fin del bipartidismo, ya que ambos partidos estaban de acuerdo con la articulación de las políticas económicas y estatales. Queríamos que esos consensos que ya habían cambiado en la sociedad cambiaran en el Congreso", ha dicho.

Por eso, ha continuado el exvicepresidente del Gobierno de España, desde que entraron en el Parlamento "se movió lo que no estaba escrito para que no entráramos en el Gobierno". "En esos años había otra formación que nació cuando un gran banquero dijo que hacía falta un Podemos de derechas para que pudiera pactar con PP y PSOE y los consensos fundamentales de esas élites no se alteraran nunca", ha esgrimido.

"Y por eso los francotiradores dispararon y el establishment se cargó a Pedro Sánchez por coquetear con esa idea de poder gobernar con vosotros. Pero que perdiera unas primarias gracias a su militancia frente al poder mediático y económico pasó porque existía Unidas Podemos. Ese día un dirigente del PSOE me escribió diciéndome: 'Qué cabrones, habéis ganado vosotros las primarias'", ha comentado.

Iglesias luego ha recordado las mociones de censura y el "trabajo de hormiguita" que hicieron para que Sánchez tuviera los votos para ganarla. Y más adelante su firmeza para pedir entrar en Gobierno de coalición, que consiguieron tras forzar la celebración de nuevas elecciones generales.

"Cualquiera que sepa algo de Historia de España sabe que ahora los que siempre odiaron la democracia empiezan a reconocer que la democracia les da igual. Hemos jugado limpio y hemos llegado al Gobierno de España y a los de muchas comunidades y entonces los que representan al poder han dejado de jugar limpio. No es causal o improvisación que la ultraderecha nos llame ratas, que nos insulten. Si no pueden ganar, rompen el juego", ha señalado.

El aspirante de la formación morada la Comunidad de Madrid considera que la derecha "encarna mejor que nadie ese histórico odio de las élites hacia la gente que viene de abajo" y ha puesto como ejemplo la procedencia de las ministras de Igualdad o de Trabajo. "Eso no te lo perdonan. Para ellos la democracia ha dejado de valer. Por eso hablan abiertamente de la ilegalización de partidos políticos", ha apuntado.

SOBRE BEA FANJUL "Y EL DISCURSO DE LAS ÉLITES"

Iglesias cree que el discurso de ayer de la diputada Beatriz Fanjul "no es resultado de tomar cañas, sino de un desprecio al voto, el de las élites de siempre, que como decía Franco, usted haga como yo y no se meta en política". "Es el discurso del insulto, la demagogia, la violencia, del todos son iguales. Es el discurso de las élites, que piensan que la política es patrimonio de los de arriba. Por eso el analfabeto político es el mayor enemigo de que haya servicios públicos", ha indicado.

El secretario general de Podemos ha defendido el valor de la democracia para reivindicar derechos para las mayoría porque "a un nieto de abogados del Estado no le hace falta la política para ser alcalde de Madrid pero a un barrendero sí le hace falta la política para ser alcalde de Alcorcón".

"A nosotros nos hace falte la democracia. Ellos ya no la necesitan, ya tiene todo el dinero, todas las empresas y los medios. A ellos les la democracia si no ganan. Por eso tiene que haber una respuesta política. Quien puede pagar los mejores colegios privados para sus hijos no necesitan que haya una Consejería de Educación", ha manifestado.

Por último, Iglesias ha pedido disputar a la derecha "el significado de la palabra libertad", que para él significa que "el hijo de un trabajador llegue a ser alcalde o ministro por delante de quienes tienen títulos nobiliarios y apellidos compuestos".

"La soberanía no descansa en el rey del España, descansa en el pueblo español. Que haya colas, colas interminables en los colegios. Colas en orden, disciplinadamente, sin caer en sus provocaciones, sin caer en su violencia, siendo capaces de demostrar que las clases trabajadoras encarnan el Estado, la soberanía. El Estado es de la gente corriente, no de ellos. Adelante, que su rabia es directamente proporcional a la cercanía de nuestra victoria. Adelante, que sí se puede", ha concluido el líder de Podemos en un parque de la Cuña Verde muy concurrido de simpatizantes.