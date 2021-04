Iglesias pide la movilización de los barrios humildes

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha pedido este lunes a los ciudadanos que vayan a votar "pensando más en el lugar donde viven y no tanto en las opciones electorales" y ha insistido en animar a votar a los personas que residen en los barrios más humildes.

Tras visitar esta mañana el colegio público Miguel de Cervantes de Getafe, Iglesias ha señalado que "no toda la educación es igual en toda las partes". "Todo el mundo sabe que no vas a poder llevar a tus hijos al mismo tipo de educación pública si vives en Getafe, Parla, Leganés, Vallecas o San Blas que si vives en el barrio Salamanca o en El Pardo", ha manifestado.

Por eso, el exvicepresidenta del Gobierno de España ha pedido a la gente "que no pierda esa perspectiva geográfica" a la hora de participar en los comicios. "Lo que se define el día 4 es si la Educación pública la va a definir la gente que salió en Núñez de Balboa o la gente que vive en Getafe, Pinto, Parla, en el corredor del Henares", ha añadido.

En ese punto, Pablo Iglesias ha aludido a un estudio publicado recientemente por 'eldiario.es', que refleja que derecha gana las elecciones autonómicas madrileñas ganando solo en el 30 por ciento de los distritos y pueblos. "Pero como va a votar todo el mundo en esos lugares, al final se impone sobre la mayoría", ha apuntado, llamando así a la movilización de los barrios y municipios humildes, con mucho más abstención que en las zonas más opulentas y de derechas.

NO CONFRONTAR CON OTROS PARTIDOS DE IZQUIERDAS

El líder de Podemos ha insistido en no confrontar con los otros partidos de izquierdas porque cree que eso "genera una dinámica de desmovilización que la gente no entiende".

"En determinadas políticas deberíamos estar de acuerdo todos, un mínimo común denominador. En la defensa de la educación pública, la clave no es qué partido de izquierdas ha hecho una mejor campaña de márketing, sino que la gente en función del lugar en el que vive entienda si van a decidir en el barrio de Salamanca frente a los que históricamente menos sales a votar y más necesitan la educación pública", ha argumentado.

Y es que según ha explicado el aspirante de la formación morada, la mayor parte de la gente necesita al educación pública "porque si no sus hijos no se van a educación". "La educación privada es exclusiva, para una minoría, el yo lo tengo un poco mejor que tú porque tengo un nivel de renta diferente. Pero si hay impuestos es para cuidar lo que es de todos, no para establecer un mecanismo de transferencia permanente de recursos públicos para financiar el privilegio de una minoría", ha apostillado.