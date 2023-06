Iglesias pide unidad pero alerta de la dinámica de "venganza" a Podemos y "presión" para que Montero quede fuera

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha reclamado "responsabilidad" para hacer las "cosas bien" en la negociación de cara la unidad a la izquierda del PSOE en las elecciones del 23J y ha criticado que se caiga en "dinámicas" de "venganza" y "humillación" a Podemos. Es más, su sensación es que hay "presión" para que la titular de Igualdad, Irene Montero, esté "fuera" del proyecto de aglutinación de fuerzas progresistas en torno a Sumar.

En declaraciones a Rac1, recogidas por Europa Press, ha reflexionado que si no existe acuerdo de unidad entre Sumar y las distintas fuerzas progresistas, no habrá opción de que el Consejo de Ministros caiga del lado de PP y Vox en esta cita electoral.

Al respecto, ha desgranado que la encuesta publicada este lunes del diario 'El País' y la 'Cadena Ser' es "muy clara", pues en una lista de unidad de Sumar y Podemos se alcanzarían más de 40 diputados y que, por separado, ese movimiento se queda en el umbral de la veintena de escaños.

GENEROSIDAD EN VEZ DE "HUMILLAR"

También ha opinado el exlíder de Podemos que aunque el sondeo es una imagen de momento, expone el peso de cada uno puesto que Sumar estaría en el 10% de votos y los morados sobre el 5%. Por tanto, ha indicado que los contactos deben asentarse "más con ser generosos" que intentar "humillar o hacer que alguien pase por debajo del tablero".

Es más, Iglesias ha opinado que Podemos está siendo "muy generosa" en este proceso consciente de que "ya no es el partido hegemónico" del espacio, pese a que las encuestas indican que tiene más apoyo electoral que el resto de partidos llamados a estar en Sumar: IU, Más País, Compromís, PCE, Chunta aragonesista y proyecto Drago.

"Los compañeros tienen que asumir la responsabilidad del porcentaje que representa cada uno y, a partir de ahí, hacer un acuerdo pues que nunca va a ser precioso porque si no hay primarias se pierde buena parte de esa legitimación democrática (...) Pero creo que frente a eso, de una dinámica que yo sí he tenido la sensación de ver en los últimos días como de venganza, como de una presión de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad", ha ahondado.

EN LAS GENERALES, MÁS VOTO EN CATALUÑA A PODEMOS QUE A COMUNES

A su vez, ha sostenido que, en el caso de Cataluña, hay una parte del electorado que puede votar al independentismo en elecciones locales pero, en el caso de las generales, vota a Podemos más que a los comunes, liderados por Ada Colau, porque el partido morado es un espacio particular en la izquierda.

No obstante, Iglesias ha demandado dejar a los negociadores de Sumar trabajar con la menor presión posible, que "bastante" deben tener ya, y que "metabolicen" con "tranquilidad" todos los datos, puesto que "no hay más hueco" para la izquierda que ir juntos a los comicios, donde el panorama ya es "difícil" en caso de que se logre la confluencia.

A LA DERECHA "TRUMPISTA" NO SE LA FRENA CON "SONRISAS"

Sobre el adelanto electoral decretado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el también presidente del Instituto República y Democracia (el think tank de Podemos) ha relatado que ya deslizó hace tiempo que esa posibilidad estaba sobre la mesa y que para su espacio político ha sido "terrible".

Y es que, bajo su criterio, deberían haber estado con los "deberes hechos" y unas primarias desplegadas que, a su vez, habrían permitido ir a las elecciones del 28M de "otra manera". "En política hay que hacer los deberes cuando toca porque si no te pilla el toro", ha zanjado.

Por otro lado, ha lanzado la hipótesis que la derecha puede caer en un discurso de "provocación" y "trumpismo" de cara al 23J hacia Euskadi y Cataluña, demandando competencias para el Estado que ahora gestionan estas comunidades.

También ha recalcado que derecha "no para de adelantar trincheras en clave ideológica" mientras que una parte de la izquierda opta por estar "calladitos" y "no hacer ruido". "A esta derecha trumpista no se le puede enfrentar con sonrisas" y sacar pecho únicamente de la gestión