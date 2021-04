Iglesias no se presentará a la reelección como líder de Podemos y apuesta por una "renovación" y un estilo más coral

Señala a "una serie de compañeras más jóvenes" como las responsables de "desplegar tareas de liderazgo" en unos años

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato por Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Pablo Iglesias, ha anunciado este viernes que no se presentará a la reelección como secretario general de la formación morada al tiempo que ha apostado por una "renovación" de los equipos y por un estilo "más coral".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Iglesias ha defendido que "no debería" volver a optar a liderar Podemos después de haberse presentado "tres veces". "Cuando se vuelva a producir el congreso, es lógico que haya una renovación. Tenemos un sistema que garantiza que los cargos se deben ir renovando", ha señalado.

En esta línea, Iglesias ha dejado claro que para él los "cargos y la comodidad no es lo fundamental", y ha señalado que ahora le toca "jugar un rol" que es el de "ganar las elecciones a la derecha y a la ultraderecha". "Y, cuando llegue el momento de dar paso a los compañeros, lo haremos y volveremos a frustrar las expectativas", ha añadido.

Así, y tras recordar que todo deberá ser decidido por los inscritos, Iglesias ha apuntado a "una serie de compañeras más jóvenes" que él mismo y que "se han formado muy bien estos años". "Van a tener que desplegar tareas de liderazgo", ha aseverado, insistiendo en que Podemos se encaminará a un "estilo diferente al del pasado".

De esta manera, si "hace siete años la condición de posibilidad" para lograr una victoria electoral era "un chico con coleta que salía mucho por la tele", las opciones de Podemos ahora pasan por un "liderazgo más colectivo" que, a su juicio, va a "reforzar muchísimo" al espacio.

EL LIDERAZGO DE YOLANDA DÍAZ LLEVARÁ A UP "A UN RESULTADO MEJOR"

Con todo, Iglesias ha señalado que "para eso falta tiempo". "Yo aportaré mi granito de arena", ha continuado el secretario general de Podemos, que también se ha referido a la figura de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una dirigente que "lo va a hacer mejor y va a llevar a Unidas Podemos a un resultado mejor".

"Yo soy consciente del rol que he jugado para que hubiera Gobierno de coalición, pero creo que es evidente que el liderazgo de Yolanda aporta y suma más, y para mí eso es un gran éxito de nuestro espacio político. Su estilo va a ser más difícil de atacar que a mí, que me han puesto a caldo por una manera de ser", ha opinado.

A su juicio, la aceptación de Díaz por un espectro de la población más amplio es lo que puede llevar a Unidas Podemos a ganar las elecciones y a la actual vicepresidenta a la propia Presidencia del Gobierno.

Eso sí, y pese a señalar a Díaz como la próxima gran figura dentro de Unidas Podemos, Iglesias ha dejado claro que se debe seguir cuidando la "diversidad de un espacio" donde está Podemos, Izquierda Unida o En Comú Podem.

"Hay sensibilidades que se pueden ver representadas por el estilo y el liderazgo de Yolanda", ha señalado el exvicepresidente del Ejecutivo, que ha advertido de que sería un "error" que alguien "pretendiera" que Díaz fuera "quien no es". "Yolanda tiene otro estilo, y es el que toca", ha añadido.

En este contexto, y pese a lo "amable en sus formas", Iglesias ha avisado a los que piensen que Díaz no va a conseguir que se cumplan los compromisos suscritos en el acuerdo de gobierno entre PSOE y UP. "Yolanda viene del sindicalismo, deberían verla negociar: algunos negociadores me pueden echar de menos", ha afirmado.