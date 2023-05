Iglesias pronostica que Sumar no querrá primarias por falta de tiempo y lamenta que los "fontaneros" definan las listas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pronosticado este lunes que Sumar, la plataforma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, no querrá primarias de cara a las elecciones generales del 23 de julio y ha lamentado que vayan a ser "los fontaneros" quienes negocien "las listas" que presenten en las provincias.

"Ojalá las hubiera. A mí me has oído defender aquí que la participación democrática es clave", ha defendido el exvicepresidente en una intervención en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que desde Podemos hay "voluntad" para realizar unas primarias en Sumar, aunque el resto de formaciones les dirá que no dará tiempo a hacerlas "en diez días".

"Lo que tendría que haber sido un proceso de desborde ciudadano, de participación, de escucha y de que sea la gente y no los partidos --los que decidan--, al final otra vez llega el turno de los fontaneros para negociar las listas de cada provincia y los dineros", ha lamentado Iglesias.

Según el exlíder de Podemos, renunciar a las primarias en Sumar era algo que "se supone que no había que hacer en esta ocasión. "A veces la política es como hacer salchichas. Es casi mejor que la gente no sepa cuáles son las cosas que hay que hacer para que la salchicha salga", ha comparado.

Diversos agentes del espacio confederal ya apuntaban que los tiempos de la convocatoria electoral son muy ajustados, por lo que el despliegue de primarias será uno de los puntos a determinar en los contactos de estos días. Algunas de esas voces apuntan directamente a que se antoja difícil este sistema de elección, que era la intención de Díaz. Además, las primarias abiertas era uno de los requisitos que planteaba Podemos para un acuerdo previo.