Iglesias sale en apoyo de Montero: "no querer ver" cultura de la violación en campañas del PP es "ser muy miserable"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha criticado hoy que "no querer ver" en campañas institucionales desplegadas por el PP "la cultura de la violación es no tener ojos en la cara o ser muy miserable".

Así lo ha indicado en redes sociales en relación a la polémica suscitada en torno a la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien esta mañana ha acusado al PP de "promover la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas", poniendo como ejemplo las campañas contra la violencia de género que los gobiernos 'populares' han puesto en marcha en comunidades autónomas como Galicia o la Comunidad de Madrid.

"No debería pasar pero pasa... Así que no salgas a correr por la noche, no te pongas un top, no bebas, no vuelvas a casa sola que te pueden violar. No querer ver en estas campañas institucionales del PP la cultura de la violación es no tener ojos en la cara o ser muy miserable", ha lanzado Iglesias en las redes sociales.

BELARRA SE SUMA A MONTERO

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha sumado a Montero y ha acusado al PP de "promover la cultura de la violación" con campañas como la de la Xunta de Galicia que "culpa a la víctima de la agresión sexual".

Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, también ha denunciado la cultura de la violación con un mensaje en el que cita un artículo publicado en la web ONU Mujeres titulado: 'Dieciséis maneras de enfrentarte a la cultura de la violación'.

CRÍTICAS DE CARGOS DE PODEMOS A BATET

Luego, varios cargos y diputados de Podemos en el Congreso han recriminado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que llamara al orden a la titular de Igualdad y haya decidido retirar esa referencia del acta del Pleno, al justificar que es un término acuñado con la ONU y que aprecian en campañas institucionales lanzadas en Madrid y Galicia.

Estas declaraciones de la ministra ha provocado las protestas del grupo parlamentario que han detenido la sesión durante casi dos minutos en los que han pedido que Montero se retractase de estas palabras.

Y ante este episodio, Batet ha reprochado a Montero que las expresiones usadas en su intervención no son "adecuadas en términos parlamentarios dirigidas a un grupo parlamentario", en una situación, la de que la presidencia de la Cámara baja reprenda a un representante del Gobierno, que es excepcional.

Sobre la polémica, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha indicado en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, que la "cultura de la violación" es una definición de la ONU que se refiere a comportamientos sociológicos que "revictimiza a las víctimas" de agresiones sexuales y que esas campañas del PP es un comportamiento "de manual" con el significado de este término.

Por tanto, ha apoyado a Montero dado que por "lógica aristotélica" si el PP realiza dichas campañas, es "verdad" que fomentan esas actitudes y ha calificado de "inaudito" que Batet "no sepa este concepto" y lo haya retirado del diario de sesiones del Congreso.

No es la primera vez que el espacio confederal critica a Batet, con quien la relación se ha erosionado considerablemente tras la retirada del escaño al exdiputado Alberto Rodríguez. Y es que ayer denunció un "vacío de autoridad" y "poder", ante los comportamientos de Vox contra las formaciones progresistas.

LA ACTITUD DE BATET ES INACEPTABLE

A su vez, la diputada morada Isabel Franco ha tildado de "inaceptable" que la presidenta de la cámara retire las palabras de la ministra de Igualdad, porque se refiere a un concepto de la ONU (cultura de la violación) y que detectan en "campañas del PP de Galicia y Madrid".

"Con ello colabora con la extrema derecha en la violencia política y la cultura de la violación", ha lanzado a través de las redes sociales.

Su compañero de bancada Pedro Honrubia también ha censurado la actitud de Batet, que "ni se inmuta" cuando diputados del PP llaman "inútil" a Montero en la tribuna, pero llama al orden a la ministra por decir que las campañas del PP, que ponen el "foco en las víctimas" de agresiones sexuales, es "cultura de la violación". "Vergüenza", ha espetado.

"Cultura de la violación es un término que utiliza la ONU y no cabe retirar esas palabras de la ministra del Diario de Sesiones del Congreso. Ya no es que consientan a unos grupos parlamentarios que insultan con impunidad. Es que retrocedemos en los consensos", ha criticado la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón.