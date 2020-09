Iglesias se siente "desprotegido" por los jueces ante la situación de "acoso" que sufre su familia en Galapagar

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha señalado este miércoles que se siente desprotegido ante la situación de "acoso" que sufre su familia debido a las protestas en las inmediaciones de su domicilio en la localidad madrileña de Galapagar, y culpa a los jueces de la situación porque no ven un ilícito en las mismas.

"Es situación incomoda y desagradable, y uno siente una situación de desprotección pero no por el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino cuando uno presenta una denuncia y hay jueces que dicen no, esto no es acoso, pude ser molesto pero no es un ilícito. Eso me parece una barbaridad, pero tengo que acatarlo, aunque si ocurriera con ministros del PP el criterio sería diferente", ha argumentado.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, ha dado las gracias a los agentes que protegen su vivienda por su profesionalidad y el trato humano, pero ha reconocido que es duro que durante cuatro meses, cada día sin excepción, escuchen insultos desagradables que también le llegan a sus hijos.

Con todo, ha añadido que no le gusta ir de víctima, que no está en riesgo su vida y que no se le escapa que hubo gente que sí perdió la suya por hacer política. "No es aceptable, pero hay gente que lo ha pasado mucho peor", ha concluido.