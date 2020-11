Iglesias trabajará para que el Gobierno informe con transparencia sobre el coste de la "huida" de Juan Carlos I

Asegura que Felipe VI "no puede permitirse no ser neutral" pese a las intenciones de la derecha

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que trabajará en el seno del Ejecutivo para que se conozca lo antes posible el coste al erario público del la "huida" del rey emérito Juan Carlos I, pues "no es aceptable" para la ciudadanía que no se haya dado una respuesta al respecto.

Además, ha destacado en una entrevista a La Sexta, recogida por Europa Press, que el actual monarca, Felipe VI, "no puede permitirse no ser neutral", pese a que algunos sectores políticos de la derecha quisieran que "no fuera así" y que hacen "mucho daño" a la Casa Real.

Iglesias ha subrayado que la relación con Felipe VI es "cordial y correcta", como comprobó en el reciente viaje que hicieron a Bolivia y que en Podemos se respeta la institución, lo que no quita a que sea un partido republicano que aspira a la elección democrática del jefe del Estado.

Preguntado sobre si el monarca mantiene una posición de neutralidad o piensa que maniobra contra el actual Ejecutivo, Iglesias ha sido "muy claro" porque Felipe VI "no tiene espacio legal para no ser neutral". "No le queda más remedio, el Jefe del Estado en España tiene una obligación constitucional de neutralidad con independencia de cuál fuera su voluntad", ha apostillado.

Sobre Juan Carlos I, el vicepresidente ha recordado que se suscitaron tensiones en la coalición por la forma en la que se gestionó su "huída" del país. Por tanto, ahora la obligación del Ejecutivo es actuar "con la máxima transparencia" y se debe informar de los gastos que supone su estancia en Emiratos Árabes.