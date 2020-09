Iglesias sobre si trató con Bildu el acercamiento de presos de ETA: "Hay cuestiones sobre las que prefiero ser discreto"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no ha querido confirmar este jueves si habló del acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco en la reunión que mantuvo este miércoles con la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua.

En una entrevista en Carne Cruda, recogida por Europa Press, el también líder de Podemos ha asegurado que la gente tiene "todo el derecho a saber la posición pública" de los miembros del Ejecutivo, aunque no en todas las situaciones.

"A mí no me han hecho vicepresidente para que haga cosas a las que me dediqué en otra época de mi vida, que es hacer periodismo. Para ofrecer resultados hay que ofrecer discreción", ha sostenido Iglesias, que ha recordado que la "posición" de su partido respecto al acercamiento es "muy clara".

En este contexto, Iglesias también se ha referido al encuentro que mantuvo el mismo miércoles con el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, con quien habló de la mesa de diálogo entre Gobierno central y autonómico. "Nuestra voluntad es entendernos con la Generalitat", ha apuntado.

Iglesias se ha expresado así después de iniciar con ERC y EH Bildu su propia ronda de contactos para consolidar la mayoría que hizo posible la investidura de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de forma paralela a la que arrancó el lunes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con todos los grupos parlamentarios, empezando por el PP.