Ignacio de Borbón desvela su conversación con Nacho Palau tras anunciar que padece cáncer

MADRID, 26 (CHANCE)

Protagonizaron numerosos encontronazos durante 'Supervivientes', pero todo ha quedado olvidado tras el fin del reality, e Ignacio de Borbón se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Nacho Palau después de que el escultor haya anunciado a través de sus redes sociales que está luchando contra una grave enfermedad.

"Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas, que estoy pasando un cáncer pulmonar que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato" ha revelado el escultor en una carta en su cuenta de Instagram en la que, agradeciendo el cariño de sus seguidores, confiesa que a pesar de este durísimo varapalo se siente "optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad".

Horas después de que Palau hiciese pública su enfermedad, Nacho de Borbón ha reaparecido en el estreno de 'Tadeo Jones 3' y nos ha contado que todavía sigue "en shock" por la noticia, aunque está seguro que vencerá la batalla contra el cáncer: "Sé que es fuerte y que va a poder con esto, y le mando toda la fuerza y el ánimo que necesite en estos momentos, estamos para todo lo que necesite".

"Le quiero mucho. Pasamos mucho tiempo juntos y coges mucho cariño y al final aunque tuvimos nuestros más y nuestros menos todo eso se queda fuera, sobre todo con una noticia como esta" reconoce afectado.

A diferencia de Anuar Beno, que no ha hablado con el escultor aunque sí con su pareja Cristian Villela, Ignacio sí se ha puesto en contacto con Palau: "Hemos hablado por mensajes, aunque tampoco le he preguntado mucho cómo está porque ante una noticia así es difícil reaccionar". "Ahí estamos con la noticia, ha sido un shock para todos, la verdad" confiesa.

Reconociendo que su vuelta a la vida real tras 'Supervivientes' ha sido "una pasada", el modelo está recuperando el tiempo perdido con su familia y, como desvela, no se plantea participar en un nuevo reality sino que quiere encaminar sus pasos hacia el mundo de la moda.

Soltero y sin ganas de enamorarse, Ignacio confiesa que Casa Real no se han puesto en contacto con él tras su paso por la isla aunque, como asegura con una sonrisa, "me es indiferente, la verdad no me importa, yo paso, nunca he tenido relación".