Ignacio de Borbón desvela si mantiene o no relación con Kiko Matamoros

MADRID, 12 (CHANCE)

El año pasado nos enterábamos, a través de una publicación en su perfil de Instagram, que Nacho Palau padecía cáncer de pulmón. Desde entonces no hemos vuelto a ver al exconcursante de 'Supervivientes' en los medios de comunicación porque continúa con su tratamiento, consolándose con todos sus seres queridos.

Europa Press ha podido hablar en el día de hoy con Ignacio de Borbón y nos ha desvelado cómo se encuentra Nacho, tras varios meses sin tener noticia de él: "Está un poquito mejor, que está feliz, contento y nos mandó un saludo de feliz año y nada más. Poquito más al final, pero contentos de escucharle y al final él es muy fuerte, se va a poner bien y yo sé que va a estar a tope y muy pronto va a estar mejor".

Ignacio también nos ha comentado que echará de menos a Lara Álvarez en la próxima edición de 'Supervivientes': "La verdad es que es una pena porque Lara es un amor. A nosotros nos ayudó allí una barbaridad y personalmente con nosotros siempre se ha portado súper bien, pero supongo que tendrá sus razones. Son muchos años haciéndolo ya y al final si ha tomado la decisión, por algo será, pero es una pena que no esté porque es maravillosa".

En cuanto a si mantiene el contacto con sus compañeros de programa, nos ha explicado que tiene "poquita" relación, ya que al final "hablamos de vez en cuando", pero no hacen planes, de hecho con el que más trato tiene es con "Anuar, que lo veo bastante, y con todos los demás hablo de vez en cuando, alguna llamada y demás, y la verdad es que tengo buena relación con todo en general".

Ignacio ha desvelado que con Kiko Matamoros "me sigo llevando súper bien, pero tenemos vidas muy distintas y al final es normal que se distancie un poquito más, pero yo le tengo un cariño enorme de la isla, me llevé un amigo de allí"... aunque "de momento no sé nada" de la boda del colaboradora "pero yo iría encantado".