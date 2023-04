Ignacio de Borbón nos da su opinión sobre las polémicas que protagonizan Victoria Federica y Froilán

MADRID, 1 (CHANCE)

Familiar lejano del Rey Felipe VI y descendiente de algunos de los reyes más importantes de la historia de España, como Carlos IV, Carlos V y Felipe V, Ignacio de Borbón llegaba a nuestras vidas hace un año cuando se sumergía en la aventura de 'Supervivientes 2022'. Ahora, el exconcursante ha aprovechado esta 'fama' y seguimos viéndole en los eventos más populares del país.

Europa Press hablaba en exclusiva con el joven y le preguntaba por la notoriedad pública que tienen tanto Victoria Federica como Froilán en los medios públicos y las polémicas que han protagonizado... Ignacio, muy sincero nos confesaba que "cada uno tiene que saber lo que puede hacer, lo que no puede hacer y cómo se tiene que comportar pero bueno, es normal. Cuando eres público, que este tipo de cosas ocurran".

Entiende que es parte del trabajo estar expuesto el acaparar los titulares: "cualquier persona que es pública va a recibir críticas en algún momento, al igual que va a recibir apoyo y va a recibir otras cosas" y reflexiona sobre que "en el momento en el que eres público y la gente te conoce, es algo que tienes que aceptar y saber que te puede ocurrir".

Le hemos preguntado también por esta edición de 'Supervivientes 2023' y nos asegura que no conoce de nada a Bosco Blach Martínez-Bordiú, pero sin embargo le ve muy bien en el concurso: "qué va, qué va, nada. No le conozco pero bueno. Lo está haciendo bien de momento y tampoco le conozco mucho".

El joven nos ha confesado que las peleas entre Asraf Beno y Manuel Cortés son muy comunes en la isla, sobre todo porque se pasa mucha tensión por la comida: "yo con Anuar me llevo súper bien. A Asraf no le he conocido personalmente pero bueno, por lo que he visto está haciendo muy buen concurso. Se le ha visto que le está pasando factura el concurso, ha adelgazado bastante. Yo siempre digo lo mismo: allí es normal que este tipo de discusiones surjan. Si no es por un grano de arena va a ser por tal y si no, va a ser por cual".

Ignacio, que rompía su relación con la modelo rusa Anna Shiyanova antes de comenzar la aventura en Honduras, nos ha asegurado que sigue soltero pero muy feliz con sus amistades: "no, eso no. Yo estoy soltero, pero nada... disfrutando mucho de mi familia, mis amigos y muy feliz, la verdad".