Iker Casillas desvela qué le parecen las fotografías de Sara Carbonero y Kiki Morente

MADRID, 23 (CHANCE)

Hace unos días veíamos como Iker Casillas disfrutaba de un desayuno con Sara Carbonero en el centro de la capital madrileña. Unas imágenes que demuestran que aunque su amor se haya acabado para siempre, queda una bonita relación por el bienestar de sus hijos y lo cierto es que parecían dos amigos que compartían sus confidencias en una terraza de un restaurante.

Sara ha pasado página, ha vuelto a sonreír y lo cierto es que la hemos visto más enamorada que nunca después de pasar un verano de lo más discreta posible. La periodista se ha estado viendo con Kiki Morente y lo ha hecho con mucha cautela para que las cámaras de los medios de comunicación no pudieran captar ninguna imagen... pero lo cierto es que ayer veíamos en una portada de una revista de tirada nacional las primeras fotografías de los dos tortolitos juntos.

Pero... ¿cómo le han sentado a Iker Casillas estas imágenes? Aunque ya no tienen ningún vínculo sentimental, el futbolista parece que está en otro nivel que su expareja. A él no le vemos sonreír, no le vemos disfrutar de la vida como ella. Cabe destacar que sí que ha compartido con sus seguidores muchas imágenes en sus redes sociales en las que vemos cómo se ha divertido en el verano, pero cada vez que una cámara le sorprende... su rostro dice todo lo contrario.

En esta ocasión, hemos podido hablar con Iker Casillas, más amable que de costumbre con la prensa, le hemos preguntado por esas fotos que han salido publicadas de su exmujer con el cantante: "¿pero tú crees que a la gente le importa las cosas que yo haga? yo creo que no debería importar lo que yo haga o deje de hacer" y añadía: "yo creo que cada uno lo que tiene que hacer es preocuparse de lo suyo".

Al preguntarle su opinión por imágenes de Sara Carbonero junto a Kiki Morente Iker contesta: "¿Tú crees que a la gente le va a importar mis opiniones? yo creo que no" y añadía: "por ese sentido no me preguntes más porque no te voy a contestar". Y es que nos ha sorprendido que haya atendido a la prensa y que haya sido tan respetuoso, ya que han sido muchas las ocasiones en las que solo nos hemos encontrado con silencio por su parte.