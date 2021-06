Illa acusa al PP de no tener con los indultos el "mismo nivel de lealtad" que el PSOE con el 155

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado que los socialistas estuvieron al lado del Gobierno del PP cuando aplicó el artículo 155 en Cataluña, mientras que ahora no ve "este mismo nivel de lealtad" del PP ante los indultos a los presos del 1-O.

En una entrevista de La Sexta recogida por Europa Press, ha urgido este viernes a tener "dosis de lealtad más altas en la política española".

"En un asunto de tanto calado como este, sería deseable que se tuviera más en cuenta lo que necesita el Estado y no un determinado partido", ha afirmado.

Para él, en Cataluña hay anhelo de abrir una nueva etapa después de diez años que ha calificado de malos, y ha llamado al reencuentro, a rehacer lealtades y a la confianza mutua: "Soy partidario de no fijarnos fechas concretas. No será un camino fácil, pero no veo otro. Llega el tiempo de la mirada larga".

Preguntado por si el líder de ERC, Oriol Junqueras, debería estar presente en la mesa de diálogo, Illa ha respondido que no, porque "no forma parte de ninguno de los dos gobiernos, y en la mesa tiene que sentarse gente que forme parte de ellos", en referencia a la Generalitat y al Ejecutivo.