Illa afirma que el "único desafío serio a la autoridad" del Gobierno en la pandemia fue con Madrid

Negó a Torra mantener el confinamiento en Cataluña: "Hay decisiones que no te corresponden tomar"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que "el único desafío serio a la autoridad del Gobierno de España" durante la pandemia lo percibió con la Comunidad de Madrid, cuando el Ejecutivo decidió cerrar la región y otras nueve ciudades de la comunidad para frenar la propagación del virus.

Así lo ha sostenido en su libro 'El año de la pandemia' (Ediciones Península, 2022) que ha salido publicado este miércoles, prologado por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, y en el que detalla diversos episodios de lo ocurrido durante su etapa como ministro de Sanidad durante la pandemia de Covid-19 en España.

En concreto, Illa dedica todo un capítulo a hablar sobre la tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid en cuanto a las medidas a adoptar para frenar el ascenso de los contagios de coronavirus: "Nadie entendía que no se hiciera nada".

En el libro, el exministro socialista explica que llamó al consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Escudero, para "confirmar las medidas que iban a tomar, según lo acordado el día anterior", en referencia al cierre de Madrid, pero concreta que no consiguió hablar con él por teléfono y que le dijeron que estaba reunido con su presidenta, en referencia a Isabel Díaz Ayuso.

Illa recuerda que antes de salir en rueda de prensa a pedir estas medidas para Madrid envió un mensaje al consejero madrileño: "Lo siento, pero saldremos públicamente a pedir más medidas. Aceptamos que la iniciativa es vuestra, pero no podemos jugar con la salud pública. Ayer habíamos llegado a un acuerdo, Enrique".

También lamenta que esa misma noche Escudero "intentó desvirtuar el acuerdo en una entrevista en Telemadrid", en la que acusó al Gobierno de querer imponer sus medidas a la Comunidad de Madrid, algo que Illa ve como una voluntad de querer confrontar, sembrar desconfianza y crispación.

"He pensado una y mil veces si pudimos hacer algo distinto, si en algún detalle no supimos generar la suficiente confianza en nuestros interlocutores de Madrid. Y seguro que es así, y que algo pudimos hacer mejor", ha reconocido Illa, pese a que considera que en general el Gobierno actuó correctamente.

CONVERSACIÓN CON TORRA

También detalla un episodio con el entonces presidente de la Generalitat Quim Torra, que pidió no levantar el confinamiento reforzado en Cataluña y aseguró que haría todo lo que estuviese en su mano para salvar vidas, a lo que Illa respondió: "Nosotros también estamos salvando vidas, president, pero no se puede mantener sine die este confinamiento estricto. No estoy seguro de entender lo que me dices, pero te recuerdo que estamos en un contexto de estado de alarma y hay decisiones que no te corresponden tomar".

Illa también recuerda una conversación tensa en su despacho con el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe), Carlos Rus, a quien le ordenó que entregasen los respiradores que no se estaban utilizando y los pusieran al servicio de las UCI de Madrid o de lo contrario "iría la Guardia Civil a por ellos".

Menciona que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logró "agilizar el proceso de compra" de material sanitario y permitió el cierre de un pedido por valor de 432 millones de euros gracias a una conversación telefónica que mantuvo con el presidente chino, Xi Jinping.

Illa cuenta cómo se decidió que él fuese el candidato del PSC a la Generalitat en las elecciones del 14 de febrero de 2021, y sostiene que el resultado de las mismas fue un aval a la gestión del Gobierno a la pandemia, así como "un aval a la política del Gobierno en relación con Cataluña, facilitándole al presidente un margen político amplio para tomar futuras decisiones" sobre Cataluña.

Confiesa que el primer mensaje que recibió al hacerse pública la decisión de presentarse a las elecciones catalanas fue del entonces vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias: "Me sorprendió por su grado de sinceridad y afecto. Me sorprendió y, debo decirlo, me emocionó el mensaje".