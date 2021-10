Illa asegura estar satisfecho con el Congreso del PSOE y dice que el PSC "ya estaba reforzado" antes

El congreso del PSC para relevar a Iceta se convocará para el 18 y 19 de diciembre e Illa se presentará

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha asegurado este lunes estar satisfecho con el Congreso del PSOE de este fin de semana en Valencia --tras el que el PSC suma un miembro en la Ejecutiva Federal--, y ha defendido que la formación "ya estaba reforzada" antes de este congreso.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que comparten con el PSOE una relación de "sintonía durante los últimos años" en lo relacionado con el diagnóstico político y las políticas a aplicar, y ha negado que se haya dado un giro a la derecha en el congreso federal.

"No creo que en este congreso del PSOE haya habido un giro a la derecha. No se ha plasmado en ninguna de las resoluciones congresuales. Sí he visto un anhelo de volvernos a encontrar todos y de cerrar unas heridas que estaban abiertas y que tenían que cicatrizar", ha sostenido durante la entrevista a preguntas del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Illa ha explicado que el Consell Nacional que el PSC celebrará este fin de semana dará un "paso más" para convocar el congreso extraordinario del 18 y 19 de diciembre, para escoger al nuevo primer secretario del PSC, cargo que ocupa el ministro Miquel Iceta.

El líder del PSC en el Parlament ha remarcado que presentará su candidatura para el cargo, y ha asegurado desconocer si hay otros nombres que quieran concurrir en el proceso de primarias.

PUIGDEMONT

Sobre la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cree que debe rendir cuentas ante la Justicia española antes de plantear la posibilidad de un eventual indulto: "Las cosas tienen su tiempo y recorrido. Lo primero que debe hacer Carles Puigdemont es volver y afrontar las consecuencias de sus decisiones".

También se ha mostrado a favor de hacer una revisión de cómo funciona el Tribunal de Cuentas, que la semana pasada rechazó los avales de la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las fianzas a excargos del Govern por la acción exterior durante el denominado proceso independentista.

"No tenemos que tener miedo a revisar cosas que pueden funcionar mejor. El Tribunal de Cuentas puede funcionar mejor", ha sostenido.

PANDEMIA

Sobre la pandemia, ha rechazado la propuesta del secretario general de Pimec, Josep Ginesta, de suspender de empleo y sueldo a los trabajadores que no tengan el pasaporte Covid, y cree que es una medida que "podría ser contraproducente y generar una sensación de desconfianza".

"No tiene que hacerse. Nos está yendo bien, y hay que seguir con los argumentos de convencer y de explicar los beneficios de vacunarse", ha indicado.