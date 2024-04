Illa asegura que el Senado no le notificó oficialmente para comparecer en la comisión del caso Koldo

El presidente de la comisión, del PP, defiende que sí fue citado y sugiere que no lo vio por la campaña electoral en Cataluña

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ex ministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha comenzado su intervención en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo asegurando que no ha recibido ninguna notificación oficial para comparecer en este foro y que se enteró por los medios de comunicación de que estaba citado.

"Quisiera hacer una consideración inicial sobre los efectos del funcionamiento de esta Cámara, no he recibido ninguna notificación oficial, pero puesto que he conocido por los medios de comunicación que se me esperaba hoy aquí, con mucho gusto aquí estoy. Pero simplemente lo digo a los efectos a los efectos de su funcionamiento interno no he recibido ni ningún correo ni ninguna llamada ninguna notificación escrita", ha sostenido Illa al inicio de la comisión de investigación.

Ante esto, el presidente de la comisión de investigación, el 'popular' Eloy Suárez Lamata, ha defendido que los letrados de la Cámara aseguran que sí que se le fue remitida la citación, aunque comprobarán si la recibió o no.

Precisamente, la semana pasada se conoció la dificultad de localizar al ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, para citarle oficialmente a comparecer a la comisión de investigación del Senado, aunque finalmente se logró contactar con él y acudió a este foro este pasado lunes.

LA RESPUESTA DEL PP

Ya durante la sesión, el presidente de la comisión ha intervenido para poner en duda la "colaboración" de la Policía Nacional a la hora de remitir las citaciones oficiales a los comparecientes, como ya hizo el PP con lo sucedido con Koldo García.

En cualquier caso, Eloy Suárez ha defendido que sí que se formalizó la notificación para llamarle a comparecer, sugiriendo que la precampaña de las elecciones catalanas, a la que es candidato Illa, le ha impedido ver en su casa esta citación.

Ante esto, Illa ha tomado la palabra para señalar que localizarle a él "es muy fácil", insistiendo en que no le ha llegado ninguna notificación del Senado, al contrario que ocurrió con la citación para comparecer en el Congreso este lunes.