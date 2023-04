Illa descarta ir a la mesa de partidos del acuerdo de claridad e insta a convocar la que pedía PSC

Asegura que no se arrepiente de sus críticas a Ballart y que las hizo "desde el máximo respeto"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha descartado acudir a la mesa de partidos por el acuerdo de claridad para un referéndum pactado que convocará el Govern, y le ha pedido reunir en su lugar la mesa de partidos que pedía el PSC para abordar el conflicto político en Cataluña.

"No asistiremos a la mesa de partidos para la ley de claridad. Hay que buscar los puntos que nos unen y no los que nos separan", ha dicho en una entrevista de eldiario.es este lunes recogida por Europa Press.

Illa ha instado a ERC a cumplir con sus compromisos, entre los que cuenta esa mesa de partidos: "No se está convocando nada de esto, sino una mesa sobre una propuesta que el Govern ha decidido unilateralmente sacar adelante sin el apoyo de nadie y que va en la dirección equivocada".

Preguntado por la propuesta del PSC para Cataluña, ha asegurado que lo primero es generar prosperidad y con ella proteger a los catalanes con buenas políticas públicas, modernizar la administración y actuar con "autoexigencia y no dar siempre la culpa a otro".

INDULTOS

Sobre si los indultos por el 1-O penalizarán electoralmente al presidente Pedro Sánchez, Illa ha sostenido que "no penaliza aquello que resuelve problemas o ayuda a canalizarlos", y ha asegurado que tanto en Cataluña como en el resto de España la gente entiende por qué se concedieron.

En cuanto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha dicho que le gustaría que "hiciese frente a sus actos igual que todos los ciudadanos", porque nadie está por encima de la ley y los dirigentes políticos menos, ha subrayado.

"No le deseo ningún mal a nadie, pero todos debemos asumir nuestras responsabilidades, también el señor Puigdemont", ha defendido.

LAURA BORRÀS

Por otro lado, Illa ha lamentado que Junts, ERC y CUP "no han sido capaces de resolver" la situación de interinidad en la presidencia del Parlament después de que la presidenta suspendida, Laura Borràs, fuera condenada por prevaricación y falsedad documental y se negara a dejar el cargo.

Ha recordado que el PSC ha presentado dos propuestas concretas sobre la Presidencia del Parlament --una para poder cesar a cargos de la Mesa y otra sobre las retribuciones a expresidentes--, y ha tachado de "electoralismo" que ERC avale esperar a que la sentencia sea firme para retirarle el escaño.

JORDI BALLART

Illa también se ha pronunciado sobre la polémica a raíz de las palabras que dedicó al alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, en un acto en la ciudad en la que aseguró que "siempre le pasan cosas" y que quería arrojarse todo el protagonismo.

"Hice unas afirmaciones desde el máximo respeto por todo el mundo y pido lo mismo para mí y mi formación. No me arrepiento de ninguna de las afirmaciones que hice", y ha mantenido que el protagonista debe ser la ciudad y no el alcalde.

Ballart, exsocialista, pidió a Illa dejarle "en paz" y no hablar de su vida; el actual alcalde de Terrassa tiene un hijo que sufrió leucemia y ha denunciado varias veces haber recibido insultos homófobos.