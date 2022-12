Illa descarta una moción de censura a Aragonès pero pide "tomar conciencia de la pérdida de apoyo"

Dice que le resulta "difícil pensar que este Govern pueda tener un recorrido muy largo"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha descartado presentar una moción de censura al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aunque le ha pedido "tomar conciencia de la pérdida de apoyo en 19 meses".

En una entrevista en el programa 'El Hemicile' de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press este sábado, ha explicado que descarta la moción de censura porque "en este momento no es lo que demanda el contexto", y ha emplazado a Aragonès a afrontar sus responsabilidades.

"Se me hace difícil pensar que este Govern pueda tener un recorrido muy largo pese a nuestra voluntad de tender la mano en algunas cuestiones para evitar que Cataluña no quede atrás", ha añadido.

Ha dicho que "lo que se ha denominado 'procés' ha quedado en una etapa muy diferente" porque, según él, la unidad independentista está rota y ya no existe el planteamiento unilateral ni la confrontación, y ha asegurado que ahora predomina el diálogo y la negociación.

PRESUPUESTOS CATALANES

Preguntado por las negociaciones con el Govern para los Presupuestos de la Generalitat para 2023, ha respondido que "si depende del PSC, Cataluña tendrá los presupuestos, no porque lo merezca el gobierno de Aragonès, sino porque los catalanes no tienen que pagar los platos rotos de un gobierno desnortado".

Ha asegurado que las peticiones de su partido son fruto de las rondas de contactos del 'Govern alternatiu' del PSC, y que son demandas "con una orientación socialdemócrata y sensatas" que responden a la actualidad y que buscan que Catalunya avance.

Illa ha apostado por no demorar proyectos como el Hard Rock de Tarragona y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat "si tienen en consenso" de los vecinos de la zona.

Y al ser preguntado por si su partido seguiría negociando las cuentas catalanas si el Govern las aprobara sin un acuerdo previo cerrado, ha recalcado que su partido "no está para aguantar el paraguas a nadie".

"Lo que tiene que hacer el Govern es buscar acuerdos y apoyos, y si no están no están, y hoy no hay un acuerdo en materia presupuestaria", ha añadido.