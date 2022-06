Illa dice que Aragonès "no demuestra liderazgo" y cree que el Govern seguirá hasta las municipales

Afirma que la ley del catalán en las escuelas usa una "expresión eufemística" sobre el castellano

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "no ha demostrado un liderazgo que pueda marcar una dirección para Catalunya", y ha vaticinado que el actual Govern seguirá al menos hasta las elecciones municipales en mayo de 2023.

En una conferencia este martes en el PSOE de Calatayud (Zaragoza), ha criticado que el Govern "no funciona, no va" por las diferencias entre los partidos que lo forman, y ha avisado de que ese enfrentamiento seguirá siendo así, por lo que cree que el Ejecutivo catalán no funcionará.

"El nivel del Govern en cuanto a capacidad de gestión está muy por debajo de los estándares que hemos conocido en gobiernos de la Generalitat de antes de 2010", ha afirmado Illa, que ve una inercia muy negativa en el actual Ejecutivo de Aragonès.

También ha criticado el "aislamiento institucional" que considera que está desarrollando la Generalitat, ya que asegura que no está participando en foros institucionales, y ve mucha timidez --ha dicho textualmente-- en el papel del Govern en este tipo de espacios.

"HASTA LAS MUNICIPALES"

"Mi pronóstico es que esto va a continuar así hasta las municipales. Es un mal pronóstico", ha lamentado Illa, que ha defendido la labor de lo que los socialistas denominan 'Govern alternatiu', formado por los diputados del PSC en el Parlament, y que considera que está haciendo fiscalización al Govern y propuestas.

Ante esta situación, el líder socialista ha apostado por "poner de moda la política de los acuerdos", avanzar hacia una política del respeto en lugar de la confrontación, así como una política de autosuficiencia y de identidades compartidas, frente a una de identidades excluyentes, en sus palabras.

JJ.OO. DE INVIERNO

Preguntado por la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno, Illa ha apostado por que se haga conjuntamente entre Catalunya y Aragón, ya que lo ve como una "oportunidad de unir territorios".

Ha afirmado que el Comité Olímpico Español (COE) "está haciendo un trabajo muy correcto", y ha descartado añadir más detalles porque asegura que se trata de hablar poco y hacer mucho, por lo que ha optado por la prudencia mientras duren las negociaciones sobre la candidatura.

En cuanto a la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, el líder socialista ha defendido que reconoce el castellano como lengua de aprendizaje pero se emplea una "expresión eufemística", diciendo que es una lengua de uso curricular.

Además, ha asegurado que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha reconocido que el castellano es lengua de aprendizaje y, por lo tanto, vehicular, tras lo que ha subrayado que este ha sido un "avance positivo, en la buena dirección".