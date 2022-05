Illa dice que ERC tendría "más credibilidad" si además de exigir un diálogo con el Gobierno lo practican en Cataluña

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha señalado este martes que ERC "tendría más credibilidad" si, además de exigir un diálogo con el Gobierno central, lo practicara en Cataluña porque se comprometió a ello "y no lo ha hecho".

Illa ha calificado de "pertinente" un encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, porque "todo ejercicio de diálogo es necesario". "No veo otro camino para resolver los problemas de los ciudadanos", ha señalado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Así, ha hecho hincapié en la necesidad de que se abra un diálogo. "Pido a ERC que se abra un diálogo entre catalanes. No nos exigen mucho, quieren un dialogo con el Gobierno de España, tendría más credibilidad si, además de exigirlo con el resto de España lo practican en Cataluña, cosa que no hacen", ha asegurado.

Preguntado acerca de si ve justificado el espionaje con Pegasus a independentistas, Illa ha mostrado su "convicción" de que está quedando acreditado que el Gobierno ha actuado dentro de los márgenes del Estado de derecho y que está haciendo un trabajo de "esclarecimiento" de lo que ha ocurrido.

En este sentido, sobre si ve adecuada la reacción de Esquerra, el que fuera ministro de Sanidad ha apuntado que comparte "el deseo de esclarecer los hechos", pero no "que se mezclen cosas". "Me parece que ERC en algunas cosas relevantes que mejorar cuestiones muy concretas de la vida de los ciudadanos no ha estado a la altura de lo que hay que estar", ha añadido.

Eso sí, el dirigente del PSC ha señalado que es un "error" que los independentistas estén reclamando la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en quien tiene "plena confianza", para reanudar la relación de confianza como socios del Ejecutivo.

Por último, ha pedido que a ERC que "aclare" el encuentro del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con un diplomático ruso el día antes de la Declaración Unilateral de la independencia en octubre de 2017. "Este es un hecho que convendría aclarar y qué grado de conocimiento tenían los socios del Govern al respecto", ha zanjado.