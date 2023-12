Illa dice que España no va a desaparecer y censura a quienes tienen "miedo a hablar con los que piensan distinto"

Critica a quienes "instrumentalizan" el CGPJ y lo "bloquean mientras se dan golpes en el pecho hablando de la Constitución"

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado, frente a los que están "en la crispación" y en el "se rompe todo, se rompe España", que "no desaparece nada, las cosas evolucionan y se transforman". Además, ha criticado a aquellos que tienen "miedo a hablar con los que piensan distinto".

Illa, que ha mostrado su admiración por el socialismo vasco, ha recordado además la figura de Ernest Lluch, asesinado por ETA en noviembre de 2000, "un cordón umbilical entre la familia socialista vasca y catalana". "La alegría que hubiera tenido Ernest de ver la Euskadi de hoy, en paz", ha añadido.

El PSE-EE ha celebrado este domingo un acto político en Bilbao en el que ha presentado a Eneko Andueza como candidato a Lehendakari, y que ha contado con la participación del primer secretario del PSC, Salvador Illa, y la teniente de alcalde, Nora Abete, quien ha desvelado que el lema electoral de los socialistas vascos en las próximas elecciones vascas será "Cambia el guión'.

A la cita, desarrollada en el Palacio Euskalduna, han acudido, entre otros, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y exlehendakari, Patxi López, los consejeros socialistas en el Ejecutivo vasco, el expresidente de la formación Jesús Egiguren, así como el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, y el líder de UGT Euskadi, Raúl Arza, entre otros.

En su intervención, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha vaticinado que el PSE será "decisivo" en la conformación del Gobierno Vasco tras las próximas elecciones de 2024 y ha incidido en que Eneko Andueza será el tercer lehendakari socialista de la historia.

Asimismo, ha recordado que este próximo miércoles se celebra el Día de la Constitución, para conmemorar un momento en que "todos los españoles dimos lo mejor de nosotros mismos, apartamos diferencias y nos pusimos de acuerdo. Además, ha subrayado que la Carta Magna es "marco de convivencia de todos los españoles".

Por contra, ha lamentado que este lunes se produzca el quinto aniversario de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "ese que algunos instrumentalizan y que bloquean mientras se dan golpes en el pecho hablando de la Constitución".

En su intervención, ha considerado que se está viviendo un "cambio de época" en lo geopolítico, pero también en lo económico, tras 40 años de neoliberalismo que han generado "prosperidad pero que se ha repartido mal".

SEQUÍA EN CATALUÑA

Illa, que también ha advertido del "cambio de época" en lo tecnológico y lo climático, ha censurado que la sequía que padece Cataluña está siendo "muy mal gestionada por el Gobierno de la Generalitat".

"Tanto hablar estos últimos años de no sé qué y tenemos el país sin agua. Estar a lo que no hay que estar lleva a eso. A que lo importante no se aborde", ha lamentado.

Ante la necesidad de afrontar los cambios, Illa ha criticado las respuestas que supongan "inhibición" o una indignación que "a lo más que llegan es a hacer un diagnóstico acertado sin cambiar nada".

"Hay una tercera actitud, la del compromiso. Del compromiso político con unos valores, para unir fuerzas haciendo proyectos colectivos con respeto para llegar a acuerdos sobre lo que nos une. Y trabajar no desde la calle, sino desde las instituciones", ha descrito.

Asimismo, ha apostado por un compromiso "con respeto, sin crispación ni generando insultos" para llegar a acuerdos y buscar lo que une. "Para hacer cambios con gradualismo. Por eso el compromiso político debe ser mantenido a lo largo del tiempo. Las grandes cosas se logran con tenacidad y paso a paso. Esto es la política", ha descrito.

A su entender, el mejor ejemplo que ha tenido España de compromiso político los últimos años lo han dado los socialistas vascos, "a veces jugándose la vida y a veces perdiéndola".

"Con tenacidad. Cuando todo parecía negro ahí estaba la tenacidad de los socialistas vascos. Ahí estaba la convicción del socialismo vasco. Por eso la admiración que despierta la actitud de los socialistas vascos. Quién hubiera dicho hace 20 años que habría paz en Euskadi, que todo el mundo haría política en Euskadi", ha valorado.

Además, se ha preguntado "quién hubiera dicho" hace dos años que las pensiones "se revalorizarían un 8,5%, que se subiría el SMI casi el doble o que la inflación sería la más baja de los países de la zona euro". "Que superaríamos una pandemia y seríamos ejemplo de vacunación; que estaría bajo control el precio de la energía o que hoy nos plantearíamos el pleno empleo", ha asegurado.

Illa, que ha incidido en que el Partido Socialista es "compromiso político para transformar las cosas, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y estar a lo que hay que estar", ha criticado a aquellos que "quieren conservar todo y no transformar nada".

"CRISPACIÓN"

"Otros hablan de ruptura, están siempre en la calle y quieren solucionarlo todo en un día en lugar de comprometerse a hacerlo desde las instituciones. Otros están en la crispación, se rompe todo, se rompe España, va a desaparecer la nación... lo oigo en Cataluña cada día. No desaparece nada, las cosas evolucionan y se transforman", ha enfatizado.

De este modo, ha apostado por "cambiar el guión" para mejorar en Euskadi la sanidad y la educación, al tiempo que ha felicitado al PSE por el trabajo desarrollado en la futura ley vasca de Educación.

"Cambiar el guión para hacer real y efectiva esta España plural y diversa que encuentra en ello su fortaleza. Qué miedo tienen a hablar sobre todo con los que piensan distinto. Hablar para buscar acuerdos o discrepar", ha añadido.

Por último, ha defendido que a Euskadi le conviene un "cambio de guión" y ha defendido que "autogobierno mas cogobernanza es igual a prosperidad". "Lo que le conviene a Euskadi es esto: Eneko Andueza", ha concluido.