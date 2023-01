Illa, a la espera de que Aragonès responda "si acepta o no" su propuesta "razonable" para un acuerdo presupuestario

Lamenta que algunos pretendan "un Presupuesto de adhesión" y pide al Govern que, si no pacta con PSC, recabe con otros el apoyo que necesita

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que se encuentra a la espera de que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, responda "si acepta o no" su propuesta para un acuerdo presupuestario, que ha calificado de "razonable", y ha lamentado que algunos pretendan "un Presupuesto de adhesión". En todo caso, ha vuelto a pedir a Aragonès que, si no pacta con ERC, recabe con otros el apoyo que necesita para sacar adelante las cuentas públicas.

Illa ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en Bilbao, en la que comparecido junto al líder del PSE-EE, Eneko Andueza, --con el que ha mantenido un encuentro previo--, después de que el pasado sábado se reuniera con el president, sin que se lograra desbloquear la negociación de los Presupuestos catalanes.

El líder del PSC ha insistido en que tiene "voluntad" de llegar a acuerdos con Pere Aragonès en materia presupuestaria y ha recordado que ya explicitó esta posición en agosto del pasado año. En todo caso, ha reconocido que está siendo "muy difícil" alcanzar un pacto.

En este sentido, ha destacado que el PSC y ERC son dos formaciones políticas que tienen "el mismo peso parlamentario y negociar significa ceder por parte de todos". "Algunos pretenden un Presupuesto de adhesión y yo pretendo un Presupuesto de negociación", ha aseverado.

El líder de los socialistas catalanes ha señalado que ya ha explicado cuáles son sus puntos de vista y ha realizado un ofrecimiento para alcanzar un pacto. "Somos el primer partido de la oposición, somos el primer partido del Parlament de Cataluña. No es tan habitual que un grupo de oposición, con el mismo apoyo parlamentario y más apoyo popular, haga un ofrecimiento para aprobar unos Presupuestos", ha añadido.

PROPUESTA CON DOS EJES

Tras considerar que piden "cosas razonables", ha destacado que sus reclamaciones "se basan en dos ejes", el primero de ellos el de la "generación de prosperidad" porque "Cataluña tiene que avanzar y recuperar el camino de la excelencia".

El segundo eje, según ha precisado, se articula "alrededor de la protección de los ciudadanos, reforzando las políticas públicas en materia de sanidad, en materia de educación y en materia de derechos sociales".

"Es un ofrecimiento razonable. Estamos a la espera de que el Govern de Cataluña diga si lo acepta o no. Es bien sencillo, si no lo acepta, no pasa nada. Soy respetuoso con todas las posiciones políticas, pero pido que también sea respetuoso con la nuestra. Si no lo acepta, el señor Aragonès es el responsable proporcionar unos presupuestos a Cataluña, y deberá de acudir a otros grupos parlamentarios para recabar el apoyo que necesita para sacarlos en el Parlament", ha manifestado.