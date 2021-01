Illa evita pronunciarse sobre la citación judicial de Núria Marín (PSC) alegando que comparece como ministro de Sanidad

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha eludido este miércoles una pregunta relacionada con la citación judicial de la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, y ha alegado que comparecía en la rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud bajo su condición de ministro.

"Estoy aquí en tanto en cuanto soy ministro de Sanidad y si usted quiere una respuesta en mi condición de mi como secretario del PSC me remito a las respuestas que he dado en comparecencias anteriores. En este caso mi partido ya se ha pronunciado, pero yo como ministro de España en esta rueda de prensa no voy a contestar esta pregunta", ha señalado.

El Juzgado de Instrucción 2 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha citado a la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, para declarar como investigada en la causa por presuntas subvenciones fraudulentas al Consell Esportiu de L'Hospitalet.