Illa insiste en que el PSC debe presidir el Parlament por haber ganado las elecciones

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido este jueves en que la Presidencia del Parlament debe recaer en los socialistas al haber ganado las elecciones del 14 de febrero, por lo que este viernes presentarán la candidatura de la viceprimera secretaria del partido, Eva Granados: "Veremos qué pasa".

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha recordado que todavía no hay un acuerdo cerrado entre los partidos independentistas: "Y no me sorprende".

Ha dicho que la Presidencia del Parlament debe respetar la pluralidad de la Cámara y evitar ponerla en riesgo por confrontar o frivolizar con el Estado de derecho.

Lo ha dicho un día antes de que se celebre este viernes el pleno de constitución del Parlament, en el que se elegirá a su presidente y a los miembros de la Mesa, algo que negocian ERC, Junts y la CUP, aunque aún no han alcanzado un acuerdo --tanto Junts como la CUP quieren la Presidencia--.

"Ya teníamos un Parlament con una mayoría independentista y no fueron capaces de agotar la legislatura", ha destacado Illa, que ve difícil que salga adelante el esquema que buscan los independentistas y que funcione si lo logran, por lo que mantiene su compromiso de presentarse a la investidura.

Así, ha garantizado que todavía ve posible ser el presidente de la Generalitat, para lo que ha hablado con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox: "Aspiro a convencer a la Cámara. Tal vez no lo consigo, pero lo quiero intentar".

PRESOS Y MADRID

Sobre los presos del 1-O, el exministro de Sanidad ha asegurado que los indultos presentados se están tramitando al ritmo que se deben tramitar, y ha sostenido que plantear una ley de amnistía --como no ha descartado Jaume Asens (comuns) en una entrevista de 'Nació Digital'-- puede generar frustración en lugar de solucionar la situación.

Preguntado por la situación en la Comunidad de Madrid después de que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, haya decidido convocar elecciones anticipadas, Illa ha advertido de que "es igual si en Madrid hay elecciones o moción de censura, ganará el cambio", y ha asegurado que Ayuso es Vox y Vox es Ayuso; la ultraderecha al cuadrado, según él.