Illa pide acción política para conseguir una Cataluña "fusionada y coordinada" con el Gobierno

Granados dice que el PSC no fue al pleno sobre la inhabilitación porque convirtieron el hemiciclo en un "plató"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a la acción política" en los próximos meses para conseguir --dice-- una Cataluña "fusionada que enfrente los problemas reales de los ciudadanos y que sepa ofrecer soluciones viables y factibles en estrecha coordinación con el Gobierno" central.

Lo ha dicho este viernes durante su intervención en el acto de inauguración de la Escuela de Otoño del PSC, que se ha podido seguir telemáticamente y en el que han participado tanto Illa como la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados.

Illa ha valorado positivamente que el próximo 14 de febrero se dé "finalmente la voz a los ciudadanos de Cataluña para que puedan escoger quién tiene que dirigir Cataluña durante los próximos cuatro años".

A su parecer, los últimos diez años de Govern no han sido buenos para Cataluña: "No han aportado soluciones a los problemas reales de la gente, no han contribuido a mejorar el nivel de vida de los catalanes, no han cohesionado el país y no han fortalecido el papel de Cataluña ni en España ni en Europa ni en el mundo".

Por lo que ha llamado a la acción política, "a disputar, confrontar y comparar programas electorales" de cara a los comicios que serán en 2021, una tarea que asegura que el PSC inicia ya con el objetivo de defender la salud y la economía y calibrar los problemas reales de Cataluña, ha dicho.

Y ha puesto como ejemplo al Gobierno de Pedro Sánchez que, en su opinión, "sabe identificar aquello que ocupa a la gente y sabe dar respuestas que a algunos les gustará más o menos, pero que las da".

EVA GRANADOS

Por su parte, la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha insistido en que con la inhabilitación del expresidente Quim Torra se ha asistido a un "nuevo fracaso de la política catalana" y que es la consecuencia --dice--, una vez más, de la estrategia partidista en contra del interés general.

"En un momento de pandemia, cuando los catalanes necesitan más un Govern, es cuando el Govern continúa con sus ilegalidades y sus unilateralidades que llevan a estas situaciones. Ha sido de nuevo un capítulo de esta serie que lleva ya muchas temporadas de victimismo y de causa general contra España", ha zanjado.

Ha reivindicado que el PSC dijo 'basta' y no asistió al pleno monográfico sobre la inhabilitación de Torra porque cree que los partidos independentistas convirtieron, "una vez más, el hemiciclo del Parlament en un plató de televisión para su guión, y a TV3 en un aparato de propaganda de los argumentos que tienen".

Por último, ha trasladado a la ciudadanía que hay una alternativa política y que el PSC está preparado para forjar una mayoría "no solo para estar al frente de la Generalitat, sino para reconstruir y reactivar la economía" de Cataluña.