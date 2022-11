Illa pide a Aragonès rigor en la negociación de Presupuestos: "De esta manera no"

El presidente defiende aprobar las cuentas con el "máximo acuerdo posible"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reprochado este miércoles al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Govern no les haya pasado documentación sobre los Presupuestos catalanes de 2023 y le ha pedido rigor en la negociación de las cuentas: "Con nosotros así, de esta manera, no".

En la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament, Illa ha afirmado que está abierto a apoyar los Presupuestos para ayudar a la ciudadanía de Cataluña pero le ha advertido de que para obtener los votos del PSC debe haber "un cierto rigor y un mínimo clima de confianza".

El líder socialista ha advertido de que su disposición a negociar los Presupuestos no es para "falcar" el Govern, sino para el beneficio de la población catalana, y le ha recordado que gobierna en minoría con 33 diputados de 135 en el Parlament.

"Usted sabrá con quién cuenta", y ha calificado de mala noticia que no se vayan a aprobar los Presupuestos antes de final de año --los plazos se han retrasado y, si se aprueban, entrarán en vigor más tarde del 1 de enero-- y ha acusado a Aragonès de ser el responsable de ello.

Asimismo, ha recriminado que las conversaciones que hasta ahora ha mantenido el Govern con el PSC "no pueden ser calificadas de negociación" y ha afeado que el Ejecutivo haya entregado documentos como la ley de acompañamiento de las cuentas a otros organismos y no a los socialistas, pese a que se lo habían pedido.

Aragonès ha argumentado que la documentación que ha pedido el PSC y que el Govern tiene "disponible" ya se la ha hecho llegar, pero que hay parte de estos documentos que depende de la elaboración final de los Presupuestos y que primero tiene que haber la negociación de la base del proyecto.

El presidente catalán ha asegurado que el Govern llevará el proyecto de Presupuestos al Parlament y espera hacerlo cuando cuente con los apoyos necesarios para que se apruebe, y ha apuntado que está habiendo conversaciones con los grupos y confía en que "en los próximos días puedan avanzar".

Así, ha instado a los socialistas a presentar propuestas para que las cuentas se aprueben con el "máximo acuerdo posible" y cree que si hay voluntad de los grupos conseguirán que se tire adelante.

"El Govern quiere aprobar los Presupuestos. Si hay propuestas que recibimos por parte de los grupos estamos dispuestos a tenerlas. Esperemos que todos asuman su parte de responsabilidad", ha concluido, sin hacer mención por primera vez a que Junts y los comuns son sus socios prioritarios para aprobar las cuentas.

COMUNS

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamado que incrementen hasta el 25% el presupuesto de Salud destinado a atención primaria y que demuestre si está al lado "de los intereses privados o de la ciudadanía".

Aragonès se ha mostrado a favor de incrementar hasta el 25% el presupuesto de Salud destinado a atención primaria, ha reivindicado que el Govern ha incrementado esta partida del 13 al 18% y ha apuntado que el Ejecutivo catalán ha aprobado un decreto ley que aportaría 375 millones de euros al sistema sanitario pero que todavía no ha sido validado en el Parlament por falta de apoyos: "Todavía no entiendo que no se haya convalidado".

JUNTS

Por su parte, el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha preguntado a Aragonès con qué confianza cuenta su Govern en la Cámara, ya que cree que "no puede pretender gobernar el país al margen del Parlament y con un Govern débil".

El presidente le ha contestado que su objetivo es ganar la confianza de los grupos en cada medida que presenten y ha pedido responsabilidad a Junts: "En sus manos está decidir si, además de abandonar el Govern, abandonará las necesidades de los ciudadanos de Cataluña que se llevará a votación en este Parlament".

Además, Batet le ha reclamado una cumbre con todos los grupos parlamentarios para abordar la situación del catalán, a lo que Aragonès ha reivindicado la labor del Ejecutivo en defensa de la lengua, por lo que fuentes de Junts critican que no ha contestado a la propuesta de su partido y "su respuesta ha sido de malas maneras".

CS Y PP

Desde la bancada de Cs, el líder del partido naranja en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha acusado a Aragonès de tener miedo de llevar iniciativas en el Parlament y perderlas, como el decreto de sanidad o los Presupuestos: "Pedimos que su miedo no paralice a Cataluña".

Aragonès ha subrayado que el Govern pidió que este decreto se llevara al pleno pero que Junts y el PSC lo rechazaron, ha dicho que, si tiene la mayoría para que se apruebe, pedirán la ampliación del orden del día para que se vote, y ha afirmado que "este Govern no tiene miedo a llevar propuestas a este Parlament".

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha advertido de que Cataluña "vive síntomas claros de decadencia" a nivel económico y ha exigido la supresión del impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones y la deflactación del IRPF, pero el jefe del Govern ha argumentado que los datos de la economía catalana son buenos, ya que, según él, el PIB Cataluña crece por encima de la media de la zona euro y que tiene más filiales de empresas extranjeras que nunca.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, también ha ensalzado el estado de la economía catalana ante "proclamas derrotistas" y Aragonès ha defendido que Cataluña vive un buen momento económico pese a las incertidumbres que hay a nivel global.