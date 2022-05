Illa (PSC) asegura que "no hay razón para demorar el encuentro" entre Sánchez y Aragonès

Pide que la nueva dirección de Junts tenga más "seriedad" para pactar la Ley de Política Lingüística

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado que "no hay razón para demorar el encuentro" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, por los casos de espionaje, y defiende que ahora el diálogo entre gobiernos es más necesario que nunca.

"Me gustaría que se conociera la fecha de la reunión a la vez que la del inicio del diálogo entre catalanes. Las dos cosas son igual de relevantes", ha expresado en una entrevista en el diario 'El País' recogida este domingo por Europa Press.

Illa ha defendido que el Gobierno no tiene nada que esconder ni ocultar en cuanto al espionaje, y que "desde el principio ha mostrado su voluntad clara de transparencia, con las limitaciones que imponen las materias reservadas porque comprometen la seguridad del Estado".

Preguntado por si teme que ERC deje de apoyar al Gobierno en el Congreso esta legislatura, ha respondido textualmente que lo que le preocupa es que Cataluña no avance y que la actitud de su partido es "constructiva".

Ha defendido que debe ser el Gobierno el que decida si desclasifica el permiso judicial de las investigaciones, una petición de Aragonès, porque hay "intereses contrapuestos: la voluntad de aclarar y la reserva en materia de seguridad".

Sobre el espionaje del móvil de Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que estos casos ya se han "informado a la justicia y hay que aclararlo", y añade que el riesgo cero no existe.

También ha explicado que con las declaraciones de Robles en el Congreso acerca del espionaje a independentistas entendió "que el Gobierno y el Estado se han movido dentro de los márgenes del Estado de Derecho", de lo que asegura no tiene ninguna duda.

DIÁLOGO

"Los ciudadanos no merecen un boicot. La situación reafirma la necesidad de un diálogo completo: no solo del Govern o la mitad del Govern con el de España, sino también entre catalanes", ha añadido.

Ha criticado que ERC parece un partido que está en contra de los sindicatos por ser "de izquierdas y votar en contra la reforma laboral", y ha dicho textualmente que Aragonès tendría más credibilidad cuando reclama diálogo si lo practicara con los sindicatos y los partidos.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y JUEGOS DE INVIERNO

En cuanto al pacto para la modificación de la Ley de Política Lingüística, ha recordado que Junts tiene un papel relevante en la política catalana, y pide que la nueva dirección que salga del congreso del partido el 4 de junio tenga "un poquito de seriedad, y si firma un documento que no quede en el aire cinco horas después".

"No tenemos inconveniente en dar tiempo para lograr un acuerdo más amplio. Me gustaría que el PP se sumara. Feijoo habla gallego y no significa romper España. Ya es un avance", ha añadido Illa.

Y sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, ha ensalzado la tarea del Comité Olímpico Español (COE) en ese sentido y añade que él debe ser discreto: "El Govern trabaja en la dirección correcta. Los Juegos se harán, pero competimos con ciudades con experiencia. A ver si tenemos un poco de altura de miras", ha zanjado.