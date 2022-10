Illa (PSC) asegura que Sánchez "cumplirá" su compromiso de reformar la sedición

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cumplirá" su compromiso de reformar el delito de sedición en el Código Penal y ha recordado que la legislatura aún no ha acabado.

En una entrevista de 'El Periódico' recogida por Europa Press este domingo, lo ha considerado acertado pero no ha querido entrar en detalles sobre cómo debería ser: "Será una decisión que deberá tomar el Congreso, no el Consejo de Ministros o el Gobierno".

Illa ha reiterado que el PSC quiere negociar los Presupuestos 2023 con el Govern del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès: "Mi predisposición va en serio, no es una posición retórica ni estética".

Ha explicado que no tiene en mente "ahora" presentar una moción de censura contra Aragonès si no se aprueban las cuentas, y ha tachado de irresponsabilidad que no se aprobaran los presupuestos en el Parlament.

JOAN IGNASI ELENA

Al preguntársele si debe dimitir el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, Illa ha respondido que "debe dimitir" porque ha quedado desautorizado y está haciendo un mal trabajo, según él.

"Me hubiera gustado que se quedara el comisario Estela y se hubiera ido el conseller Elena", ha añadido.