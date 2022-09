Illa (PSC) avisa de que Borràs "no tiene ningún derecho a bloquear el Parlament" y pide sustituirla

Confía en que Pujol se recupere pronto del ictus y destaca que "puso siempre Cataluña por delante"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha avisado este martes de que la presidenta de Junts, Laura Borràs, "no tiene ningún derecho a bloquear el Parlament, ni ella ni nadie", por lo que ha exigido a ERC, Junts y la CUP acciones para garantizar una Presidencia de la Cámara con plenitud de funciones, después de que Borràs fuera suspendida como presidenta del Parlamnet.

"Si el Parlament puede escoger a una presidenta e incluso puede destituir un presidente de la Generalitat, ¿cómo no podrá arbitrar un cambio en la Presidencia del Parlament, si es una persona que está suspendida? No le deseo ningún mal a Borràs, pero lo que no puede hacer es bloquear y tener al Parlament retenido", ha aseverado en una entrevista en La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Preguntado por si el PSC emprenderá acciones como invocar el artículo 180 del Reglamento del Parlament sobre la revocación de cargos, ha insistido en que ERC, Junts y la CUP --que facilitaron la investidura de Borràs-- son quienes deben actuar, pero ha añadido: "Si vemos que las cosas se encallan, estudiaremos otras fórmulas, pero lo que quiero es que ellos actúen"

Ha acusado a ERC y a Junts de "exportar" al Parlament y a otros espacios el conflicto crónico que considera que mantienen en el Govern de Pere Aragonès, y ha insistido en pedir al presidente que convoque un espacio de diálogo de partidos catalanes, algo que cree que no hace por temor a que se demuestre que existen formas distintas de pensar, según él.

Sobre la Diada y el llamamiento de la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, de ir a elecciones si no se avanza hacia la independencia, Illa ha avisado de que no es el momento de unos comicios: "No tengo ningún inconveniente en que los haya, pero no es momento de elecciones. Tenemos que tener respeto por los tiempos políticos y lo que pido a Aragonès y a Junts es que gobiernen".

Preguntado por si protestas contra ERC durante la Diada como pitidos y la quema de una fotografía de Aragonès puede influir en la apuesta de ERC por el diálogo, Illa lo ha descartado, porque tiene "en suficiente consideración a los dirigentes de ERC como para otorgarles una solidez a su planteamiento que no creo que ceda" ante estas expresiones.

Ante la previsión de que los socialistas se reúnan esta semana con el conseller de Economía, Jaume Giró, sobre los Presupuestos catalanes, Illa ha pedido unas cuentas con un apoyo amplio, aunque cree que no es algo que favorecería al PSC: "Creo que favorecería más al Govern de Aragonès. Es legítimo que no quiera hacerlo aunque creo que se equivoca, y no me favorecería, pero sí favorecería a Cataluña".

JORDI PUJOL

Después de que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol haya sido hospitalizado e intervenido por un ictus, ha confiado en que se recupere pronto y ha expresado su respeto hacia él: "Formo parte de una formación que ha combatido su proyecto, pero quiero manifestar todo el respeto hacia su figura y quedarme con las cosas buenas de su gestión".

"Puso siempre Cataluña por delante, y eso es un mensaje relevante hoy en día: Cataluña y las instituciones por encima de coyunturas personales y por encima de todo", ha añadido Illa, que ha recordado que coincidió con Pujol el pasado jueves en la presentación de un documental sobre el expresidente de la Generalitat Josep Tarrdellas y que le vio lúcido y despierto al saludarle.

PANDEMIA DE COVID-19

El exministro de Sanidad, que ha publicado el libro 'El año de la pandemia', ha explicado que escribirlo le ha ayudado a procesar emocionalmente determinados episodios, tras lo que ha dicho que viéndolo con perspectiva hubiese sido mejor actuar 15 días antes y que la pandemia no se puede dar por olvidada pero que está en una fase muy distinta.

Sobre el hecho de que negara en una entrevista que sería candidato en las elecciones catalanas un día antes de que se anunciara, ha admitido que no debería haber concedido esa entrevista pero ha defendido que "no podía hacer otra cosa" que negarlo, porque considera que debía anunciarlo el entonces primer secretario del PSC y ahora ministro, Miquel Iceta.