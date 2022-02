Illa (PSC) cree que el Govern "no funciona" y que las elecciones del 14F abrieron una nueva etapa

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha defendido que el Govern liderado por Pere Aragonès "no funciona" y que los comicios autonómicos del 14 de febrero de 2021 abrieron una nueva etapa de concordia y acuerdos y marcaron un punto de inflexión.

En una entrevista en el diario 'Públic' recogida por Europa Press este domingo, ha afirmado que el Ejecutivo catalán "no tiene la solidez ni la cohesión interna necesaria para afrontar los retos que Catalunya tiene planteados" y que la mayoría de la investidura se ha roto.

No obstante, ha dicho que esto "no excluye una política de mano tendida para ayudar al Govern Aragonès en todo aquello que pueda mejorar la vida de los catalanes"; un ofrecimiento que, a su juicio, el Ejecutivo catalán no está aprovechando.

Ha asegurado que el actual teniente de alcalde de Barcelona Jaume Collboni será el alcaldable del PSC en las municipales de 2023 porque "conoce muy bien la ciudad y tiene un proyecto".

POLÍTICA CATALANA

Illa ha afirmado que "es una anomalía que el Estatut vigente no se corresponda con el que referendó la ciudadanía de Catalunya" y ha explicado que el PSC hará una propuesta al respeto a pesar de no considerarlo una urgencia.

En referencia al catalán en las aulas, ha defendido que "se tienen que cumplir las resoluciones judiciales y no pasa nada ni afecta al catalán como centro de gravedad el hecho de que haya una materia más en castellano".

Illa ha dicho que no tiene claro si Catalunya debería participar en un frente común con las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Aragón en la reforma del modelo de financiación de las CCAA porque "cada presidente tiene que defender los intereses de su comunidad autónoma".

Preguntado por la retirada del escaño del 'cupaire' Pau Juvillà, ha criticado que "ha habido una gesticulación excesiva, en la que se han primado los intereses mal entendidos de partido por encima de los de la institución", algo que a su juicio ha hecho un mal servicio al Parlament.