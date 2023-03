Illa (PSC) critica al Govern por su "incapacidad para fijar un rumbo para Cataluña"

Confía en que Aragonès de "cumplimiento" a los proyectos de la B-40, el Hard Rock y el Aeropuerto

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado al Govern por su "incapacidad para fijar un rumbo para Cataluña", y ha añadido textualmente que lo ve desorientado y colapsado antes de llegar a los dos años de legislatura.

En una entrevista en el diario 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, Illa ha asegurado que desde su partido intentan "que esta desorientación y debilidad no se traslade a los catalanes".

Para él, los Presupuestos aprobados el viernes permiten volver a poner Cataluña en marcha y marcan un punto de inflexión, con los que "las personas que depositaron la confianza en el PSC saben que la utilidad de su voto ha sido proporcionar a Cataluña unos Presupuestos".

Sobre proyectos como la B-40, el Hard Rock o el del Aeropuerto de Barcelona, ha asegurado que son acuerdos concretos firmados y que tiene plena confianza en que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "que es quien los firmó, les dará cumplimiento".

En cuanto al Piloto de la Renta Básica Universal (RBU) --frenado este viernes en el Parlament por el PSC y Junts--, ha considerado que "gastar 40 millones de euros para hacer una prueba no es lo más oportuno" y que no la apoyaron porque no formaba parte, ha dicho, del acuerdo presupuestario.

Preguntado por el pacto de claridad que quiere impulsar el Govern para celebrar un referéndum acordado, ha respondido que es una iniciativa que no tiene apoyos y que ahora "es tiempo de unir a los ciudadanos y no de volver a planteamientos divisivos".

Y preguntado por si cree que la legislatura llegará al final, ha dicho que depende de Pere Aragonès, a quien ha acusado de tener un Ejecutivo débil y con bajo nivel de autoexigencia, y ha añadido: "El calendario electoral es el que es y yo no tengo prisa".

Sobre la relación del Govern y el Gobierno, ha dicho que le gustaría que en Cataluña "hubiera la dinámica de diálogo que hay entre el Gobierno y el Govern", añadiendo que el hecho de que no haya reuniones públicas no quiere decir que no haya diálogo entre Ejecutivos, y que todo lo bueno conseguido este mandato ha sido por el diálogo, ha dicho.

ELECCIONES MUNICIPALES Y PRESIDENCIA DEL PARLAMENT

Sobre las elecciones municipales, ha explicado que ve "una voluntad de cambio, de abrir una nueva etapa, y lo que le conviene a Barcelona es que la encabece" el candidato socialista, Jaume Collboni, porque cree que la alcaldesa y candidata de BComú, Ada Colau, y el de Junts, Xavier Trias, forman parte del pasado.

Preguntado por si el PSC se postulará para presidir el Parlament si la presidenta de Junts, Laura Borràs, es inhabilitada, ha respondido que lo valorarán cuando haya sentencia, ha lamentado "que haya un interinaje" en la institución y ha asegurado que su objetivo es dignificarla.