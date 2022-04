Illa (PSC) defiende que el Gobierno de España "no espía" sino que "dialoga" y ve "intolerable" el "espionaje político"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha defendido que el Gobierno de España "no espía" sino que "dialoga" y ha tachado de "intolerable" cualquier tipo de "espionaje político".

"Es incompatible con la política tal y como yo la comprendo", ha sostenido en una rueda de prensa ofrecida en Santiago de Compostela, donde se ha reunido con el líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso.

En su intervención y tras conocerse las informaciones que apuntan al espionaje a políticos independentistas a través del software Pegasus, Illa ha asegurado que cree en la "palabra del Gobierno de España".

"Yo he estado ahí, un año y una semana en el Gobierno de España. Conozco bien como van las cosas y creo en la palabra del Gobierno de España. El Gobierno de España no espía, el Gobierno de España dialoga, en particular con Cataluña", ha insistido.

Asimismo, ha mostrado su "respeto" a todas las acciones de todo tipo, "incluso judiciales", anunciadas por las personas afectadas y ha trasladado la "máxima colaboración" para llegar al fondo de este asunto.

Además, preguntado por la posibilidad de que el gobierno de la Generalitat congele las relaciones con el Ejecutivo estatal, Illa ha subrayado que "no hay otro camino que no sea el diálogo". "Puedo entender y entiendo la indignación de las personas que han sufrido estos actos de espionaje, por eso los condeno rotundamente y respeto todas las acciones que tomen", ha sostenido Illa, que ha considerado que se cometería "un error" si se desviase del "único camino que puede contribuir a solucionar problemas, que es el del diálogo", ha afirmado.

Tras subrayar que él "constantemente" reclama la necesidad de que este diálogo entre gobiernos "se ponga en marcha", ha confiando en que la posibilidad de congelar las relaciones "no ocurra".

Por último, cuestionado por la investigación de posibles irregularidades en la compra de material sanitario por parte del Gobierno durante la primera ola de la pandemia, en la que él era ministro de Sanidad, Illa ha mostrado su "total confianza" en que "se hicieron las cosas correctamente y conforme a la legislación" en un momento "complejo".