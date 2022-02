Illa (PSC) defiende que la mesa de diálogo se reúna "cuando haya temas maduros" a resolver

Confía en que se abra un "escenario de colaboración" con el Govern tras plantear 43 puntos a Aragonès

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat se convoque "cuando haya temas maduros para ser abordados y ser resueltos, como se acordó en la última reunión".

Lo ha dicho preguntado en rueda de prensa después de reunirse con el presidente del Govern, Pere Aragonès, a quien ha propuesto una agenda de 43 puntos en los que Illa se ofrece a colaborar, estructurados en tres ejes: prosperidad para todos los ciudadanos, una financiación justa y una mejora del autogobierno.

Preguntado por si Aragonès le ha trasladado alguna petición sobre la mesa de diálogo, Illa ha replicado que no es "mediador entre gobiernos" y que el Ejecutivo central y el de la Generalitat deben mantener un diálogo directo, y ha subrayado que su convicción y la de su partido por el diálogo es clara y nítida.

Illa ha asegurado que hará "todo lo que pueda para ayudar a que el diálogo funcione, sin prisas, sin la tiranía de tener un 'deadline' y un límite temporal determinado", sino con espacios de discreción y los tiempos para que el diálogo funcione, según él.

Ha insistido en defender la necesidad de abrir un diálogo entre partidos catalanes, algo que ha recordado a Aragonès pero él "no ha asumido ningún compromiso" en este sentido, y ha recordado que este diálogo entre las formaciones del Parlament formaba parte del acuerdo que también incluye la Comisión Bilateral Estado-Generalitat --que se reúne este viernes-- y la mesa de diálogo.

Preguntado por el hecho de que Aragonès no prevea en este momento acudir a la Conferencia de Presidentes del viernes de la próxima semana, Illa ha avisado de que será un "error" si no participa en ella, porque cree que el Govern debe estar presente en todos los órganos multilaterales.

"ESCENARIO DE COLABORACIÓN"

En la reunión, que se ha alargado más de una hora y que Illa ha calificado de positiva y constructiva, el dirigente socialista ha planteado a Aragonès un documento con 43 puntos en los que ofrece colaboración.

"Ojalá se abra este escenario de colaboración con alguno de estos 43 puntos, o con otros que quiera plantear el Govern", ha dicho Illa, que ha insistido en que el mejor servicio que ahora puede prestar en Catalunya es dibujar una alternativa al Govern de Aragonès, pero que no es incompatible con una política de mano tendida en ámbitos y proyectos que benefician a Catalunya.

Illa, que ha citado las energías renovables entre estos ámbitos, ha asegurado un "trabajo leal y sincero, desde la discrepancia y desde un planteamiento político que es alternativo al que encabeza Aragonès", y ha asegurado que el presidente se ha comprometido con darle un retorno de sus propuestas una vez las haya estudiado.

Preguntado por el hecho de que los 43 puntos no incluyan propuestas de nuevas competencias, ha dicho que no tiene "ninguna reserva ni apriorismo negativo ni positivo sobre la mejora del techo competencial", pero que aboga en el documento por desbloquear asuntos en los que Catalunya ya tiene competencias, como una ley electoral catalana.

MODELO DE FINANCIACIÓN

Sobre el documento sobre financiación autonómica de la Fundació Rafael Campalans, vinculada al PSC, ha insistido en que no es la postura de los socialistas, sino que con él abren una reflexión que ayudará a construir esta postura, y ha avanzado que por lo menos impulsarán otros dos documentos sobre este asunto.

A preguntas de los medios, ha defendido mantener el principio de ordinalidad, y ha avisado de que abordarán este debate desde la serenidad y analizando todos los matices: "Espero que no me reclamen prisas los que no han hecho nada los últimos años".