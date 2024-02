Illa (PSC) dice que le "costaría mucho" tumbar los Presupuestos de la Generalitat de 2024 y pide pensar en Cataluña

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha señalado que le "costaría mucho" no votar los Presupuestos de la Generalitat de 2024, para los que ha pedido pensar en Cataluña.

Lo ha dicho en una entrevista de este martes en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press al preguntársele por las negociaciones con ERC para los Presupuestos de 2024, sobre las que ha reiterado que "se han intensificado las últimas semanas" y seguirán habiendo ésta.

Asimismo, ha reivindicado que el PSC propone una oferta generosa a ERC, textualmente, al proponer su apoyo a un Govern en minoría habiendo ganado las elecciones los socialistas: "Tampoco quiero que el país pague las consecuencias de ese mal hacer del Govern".

En este sentido, ha reivindicado que el PSC es de los pocos partidos que no piensa solo en sí mismo: "Veo otros partidos que solo piensan, y a mí qué me va a pasar si hacemos esta ley o no hacemos esta ley, cómo remodelo el Govern, quién será el candidato a mis elecciones".

Respecto al proyecto de presupuestos de Barcelona, a los que este martes BComú y ERC darán apoyo para que supere el primer trámite en la Comisión extraordinaria de Economía, ha elogiado a los republicanos por "hacer una cosa inteligente, que es política útil", si bien ha descartado un cambio de cromos de cara a los de la Generalitat, en sus palabras.