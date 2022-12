Illa (PSC) al Govern por los Presupuestos: "Hay que trabajar más"

Reprocha al Govern no abrir un diálogo de partidos catalanes: "Predican lo que no practican"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmado este domingo que las negociaciones sobre los Presupuestos catalanes con la Generalitat están al principio y ha pedido al Govern esforzarse más con las cuentas: "Trabajan poco. Nos tenemos que esforzar un poco más. Hay que trabajar más".

Lo ha dicho en un acto del PSC en el Palau de Congressos de Barcelona ante más de 2.500 personas, y junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el primer teniente de alcalde de la ciudad y alcaldable, Jaume Collboni, y la viceprimera secretaria de organización electoral del PSC y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret.

Illa ha asegurado que el PSC es la garantía de que Cataluña tendrá un buen presupuesto, frente a la prisa que ve en el Govern, al que acusa de una actitud "tacaña" con las cuentas y de improvisar.

Según él, el Govern inspira "a veces poca credibilidad" y da volantazos, frente a lo cual ha reivindicado la voluntad de los socialistas de poner orden en la negociación presupuestaria, y defendiendo la política útil.

Ha asegurado que el PSC es "la fuerza tranquila que ofrece una alternativa a un Govern, el de la Generalitat, fracasado, colapsado, sin norte y débil", al contar con 33 diputados tras romperse la coalición ERC-Junts, y ante las pugnas en las que ve inmersos a los partidos independentistas.

DIÁLOGO ENTRE CATALANES

Illa se ha quejado de que el Govern no haya abierto un diálogo entre partidos catalanes, un compromiso que los socialistas vinculan a la investidura de Pedro Sánchez: "Pactamos que habría un diálogo entre catalanes, y no lo quieren abrir. Predican lo que no practican aquí, en Cataluña".

Ha subrayado que el PSC quiere pasar página a una década que considera perdida, y que es el partido que "huye del resentimiento" y evita la confrontación para centrarse en mejoras concretas desde la izquierda, la defensa de las instituciones y los derechos sociales.

"¡Cuánto resentimiento tienen aún algunos en Cataluña! Y a veces lo mezclan con cierta actitud de arrogancia moral. Este no es el camino", ha añadido.

Illa también ha asegurado que Collboni es quien debe liderar "una nueva etapa" para Barcelona tras las elecciones municipales, que el PSC afronta con voluntad de trabajar desde el consenso y barrio a barrio, ha defendido.