Illa (PSC) sobre sus medidas presupuestarias: "Si no se aceptan, no hace falta perder más el tiempo"

Defiende que la llegada del PSOE a Moncloa fue un "punto de inflexión" en las infraestructuras de Cataluña

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha insistido este jueves en que su partido no aceptará un acuerdo parcial sobre las propuestas para los Presupuestos que han trasladado al Govern: "Si no se aceptan, no hace falta perder más el tiempo".

"Si no se aceptan todas, íntegramente, la totalidad y conjunto entero de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa, no habrá acuerdo presupuestario con el PSC. Si se aceptan, quedan algunos flecos que podemos seguir avanzando", ha dicho durante un diálogo con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en Cardona (Barcelona).

El PSC ha pedido al Govern desencallar el proyecto del Hard Rock, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el Cuarto Cinturón en el Vallès (Barcelona), proyectos que Illa sostiene que traerán "prosperidad" a Cataluña.

"Para generar prosperidad, hay que invertir", y ha pedido no desaprovechar la financiación estatal para el aeropuerto y la B-40 y la inversión privada de los promotores del macrocomplejo de ocio del Hard Rock en Tarragona.

UN GOVERN CON "POCO PULSO"

Ha avisado de que si al Govern no le parecen bien las propuestas de su partido tiene que buscar "otros apoyos", y ha insistido en que la responsabilidad de aprobar las cuentas es del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Por otro lado, ha sostenido que su grupo no quiere rescatar a un Govern "que tiene muy poco pulso político", tras la ruptura de la coalición ERC-Junts, y le ha exigido que tome decisiones para gobernar, aunque sean incómodas, sin hacer cálculos electoralistas.

Además, ha defendido su propuesta para que la Generalitat firme el contrato programa con Rodalies, y ha reivindicado que en infraestructuras la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Moncloa supuso un "punto de inflexión" en Cataluña.

ELOGIA LAS MEDIDAS IMPULSADAS POR RAQUEL SÁNCHEZ

Illa ha elogiado las medidas que ha impulsado el Ministerio de Transportes ante la subida de los precios, como la bonificación del transporte público o las ayudas ante la subida de los carburantes, y ha defendido los impuestos a las energéticas y los bancos que han tenido beneficios extra "sin hacer nada distinto".

Ha asegurado que esas medidas se tomaron pensando en el interés general, y ha lamentado que en Cataluña la Generalitat ha tenido una actuación "más timorata" y que podría haber hecho mucho más, en sus palabras.

El PSC celebra este jueves y este viernes en Cardona (Barcelona) varias sesiones de trabajo del 'Govern alternatiu' para analizar el calendario político y legislativo, y definir el plan de trabajo y prioridades para 2023.