Illa (PSC) pide a los andaluces que "voten al PSOE" para "recuperar la centralidad de la sanidad pública"

JAÉN, 12 (EUROPA PRESS)

El ex ministro de Sanidad y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha mostrado su apoyo al PSOE de Andalucía y ha pedido a los andaluces que "vayan a votar el 19 de junio y que voten a Juan Espadas y al PSOE" para "recuperar la centralidad de las políticas sociales, en particular de la sanidad pública".

Illa ha hecho estas declaraciones este domingo antes de participar en un encuentro con representantes de las organizaciones sindicales del sector sanitario, junto al secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, el alcalde de Jaén, Julio Millán, y el candidato socialista al Parlamento andaluz Jacinto Viedma, según ha recogido el PSOE en un comunicado.

El responsable socialista ha subrayado que "los discursos apasionados de campaña no sirven de nada si no consiguen traducir los ideales en las puertas de entrada de los hogares en más empleo, en más derechos y en mejores servicios para los andaluces". "Los que tenemos credibilidad en esto, los que tenemos las ideas claras en esto, somos los socialistas y Juan Espadas en particular", ha recalcado.

Illa ha defendido la necesidad de "poner a las personas en primera lugar" y de "mirar a los que nadie ve, a las personas que pasan por situaciones de pobreza", por lo que ha abogado por "trabajar para mejorar los servicios sociales".

El responsable socialista ha señalado que era "un honor" estar este domingo en Jaén y Andalucía, una muestra de "las relaciones estrechas que hay entre Cataluña y Andalucía", puesto que Cataluña "no sería lo que es sin los andaluces".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha felicitado en primer lugar a Illa por la gestión que hizo como ministro de Sanidad y por ese gran esfuerzo y liderazgo de España para la que población estuviera vacunada, gracias también a los profesionales de la sanidad pública.

Ha enmacardo este encuentro con el sector sanitario de Jaén dentro del proceso de escucha activa impulsado por Juan Espadas y que continuará en marcha incluso con Espadas como presidente de la Junta de Andalucía. "Es fundamental contar con el pulso de quienes están en la calle. La sociedad se merece unos servicios públicos de calidad", ha apostillado.

Reyes ha destacado que Espadas plantea en materia sanitaria que "no haya que esperar más de 48 horas para ser atendido en el centro de salud", así como impulsar un plan de choque "para reducir las listas de espera con el especialista y con las operaciones, y recuperar a los 8.000 sanitarios que Moreno ha echado a la calle".

En este punto, ha lamentado que hasta 2018 Andalucía era la séptima comunidad con mayor inversión por habitante y que "desgraciadamente los últimos datos dicen que Andalucía es ahora la penúltima, sólo por detrás de Madrid, en cuanto a inversión por habitante". Por tanto, "es necesario ese cambio de inmediato en la política sanitaria para que Andalucía recupere el liderazgo de esa sanidad pública que ha sido orgullo de andaluces", ha concluido.