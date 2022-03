Illa (PSC) pide evitar "guerritas competenciales" ante los efectos de la guerra

Iratxe García y Javi López coinciden en defender la puesta a disposición de armas por el ataque ruso

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha pedido este jueves evitar "guerritas competenciales" al abordar los efectos de la guerra en Ucrania, porque considera que es un momento de actuar conjuntamente y de que cada uno asuma su papel.

"Es momento de no hacer carreras para ver quién llega primero en hacerse una foto en no se qué, es momento de ir juntos", ha avisado en un acto del PSC sobre la respuesta de Europa a Ucrania, en el que ha asegurado que tanto esta guerra como la pandemia de Covid-19 han demostrado la importancia de ir juntos.

"Juntos somos más fuertes y los proyectos políticos que nos empequeñecen no tienen el apoyo de una ciudadanía que hoy quiere certezas", ha dicho en un acto en el que han participado el Alto Representante de la UE Josep Borrell --en una intervención grabada--; la líder de Socialists and Democrats (S&D) en el Parlamento Europeo, Iratxe García; el eurodiputado Javi López, y la Secretaria de Política Internacional del PSC, Laura Ballarín.

"TIRANO CÍNICO"

Sobre Putin, ha dicho que "hay que ser un tirano cínico" para bombardear ciudades enteras, y ha avisado de que la guerra en Ucrania es una guerra contra la democracia y contra valores como los de la igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, el derecho internacional y el respeto a la integridad territorial de los Estados y a su soberanía.

"La prioridad es defender lo que está siendo atacado: los valores de la UE", y ha insistido en que la defensa de estos y del bienestar exigirá sacrificios y no saldrá gratis, algo que ha dicho que ya se está reflejando en los precios de la energía y en la inflación.

Ha destacado que este es un momento "para no dudar" y para tener claro en qué posición se está, que considera que debe ser con el Gobierno de Pedro Sánchez, con la UE y en la OTAN --con los derechos y deberes que implica--, en el que cree que es el lado bueno de la historia en esta circunstancia.

Considera que la situación requiere una respuesta a nivel europeo y también una "respuesta de país" y consensuada, algo que cree que Sánchez ha promovido abordándola con los presidentes autonómicos en la Conferencia de Presidentes en La Palma el pasado domingo.

IRATXE GARCÍA

La presidenta del grupo S&D en el Parlamento Europeo ha defendido que la respuesta de la UE ha sido contundente y clara: "Ha demostrado lo que necesitábamos en esos momentos demostrar, que es la unidad de Europa frente a quienes quieren atacar nuestros valores".

Ha defendido que se optara por poner armamento a disposición de Ucrania, porque cree que no se le puede pedir defender los valores europeos pero que lo haga sola: "Como solos estuvieron los que defendieron la Segunda República en España y estuvieron mucho tiempo esperando a los demócratas europeos pero esa ayuda nunca llegó; no debemos repetir esos errores".

García ha cargado contra el papel que cree que está desempeñando la oposición en España, porque considera que no está a la altura de la situación, como tampoco lo estuvo en la pandemia, según ella: "España se merece una oposición que sepa estar a la altura de las circunstancias".

LÓPEZ Y BALLARÍN

El eurodiputado del PSC ha avisado de que una salida diplomática solo es posible si el pueblo ucraniano frena sobre el terreno a Putin, por lo que "la asistencia militar es condición para la diplomacia de precisión", ha dicho en referencia a peticiones de optar por la diplomacia, propuestas también desde Unidas Podemos, que no ha citado.

López ha dicho que Putin es el único responsable de la guerra y ha advertido del riesgo de explicar mediante el análisis las causas de la invasión --como el papel de la OTAN--, para no acabar justificando algo que no se quiere justificar, según él: "Cuando Hitler quiso invadir Polonia, no explicamos las razones".

La Secretaria de Política Europea e Internacional del PSC, que ha abierto el acto, ha avisado de que el ataque de Putin a Ucrania pone de manifiesto las fortalezas y también las debilidades de la UE, que cree que ha estado a la altura con una "respuesta unitaria y fuerte".