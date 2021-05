Illa (PSC) quiere que Cataluña "lidere una ofensiva por una España diferente" tras los resultados de Madrid

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que "querría que Cataluña liderara una ofensiva por una España diferente, diversa", aliándose con otras Comunidades Autónomas, después de los resultados de las elecciones de la Comunidad de Madrid de este martes.

En una entrevista del diario 'Ara' recogida por Europa Press, ha insistido en que quiere presentarse a la investidura como presidente de la Generalitat ante el Parlament para liderar un Govern de izquierdas: "De momento no lo he probado ni me lo dejan probar", y se ha preguntado qué problema hay con que se pueda dirigir a la Cámara.

El vídeo del día Puig pide una solución a las patentes de las vacunas contra el covid

"¿Y si sorprendo con mi intervención? ¿Y si hago un ofrecimiento que sorprende?", ha dicho el exministro de Sanidad sin dar detalles, tras lo que ha recordado que el candidato de ERC, Pere Aragonès, se sometió a una investidura sin reunir los apoyos suficientes.

Preguntado por si apoyaría un Govern de ERC en solitario, ha recordado que el partido que ganó las elecciones fue el PSC y que se podría plantear al revés, y ha criticado que ERC y Junts alarguen las negociaciones: "Me dijeron muchas cosas cuando fui candidato, como que era un irresponsable. ¿Y qué están haciendo ellos ahora, en un momento de pandemia?".

REORGANIZACIÓN EN MADRID

Sobre las elecciones de la Comunidad de Madrid, ha señalado que los resultados se deben respetar porque son decisión de los ciudadanos, pero que no comparte la orientación con la que ha ganado el PP, y ha dicho que "plantea un reto muy relevante para el partido socialista de Madrid para reestructurarse y reorganizarse".

Ha descartado que la victoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, represente una derrota para el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, porque han sido unos comicios autonómicos: "Madrid forma parte de España, pero España es afortunadamente mucho más que Madrid. Defiendo una España diversa y plural".

Sobre si Sánchez podría acercarse al PP en el Congreso tras su victoria en Madrid, ha garantizado que el presidente respeta la mayoría de su investidura y que no existe la voluntad de cambiar ni alterar los acuerdos que la posibilitaron: "A quien no deben temblar las piernas son a los socios de la investidura", y no al Gobierno.

TRAMITACIÓN DE LOS INDULTOS

Preguntado por si el resultado del 4M puede influir en los indultos de los dirigentes independentistas presos, ha replicado que "ni los aleja ni los acerca", porque el Gobierno debe llevar a cabo su tramitación, que está en el tramo final, con el último informe pendiente del Tribunal Supremo (TS), ha dicho.

Ha descartado visitar a los independentistas encarcelados en prisión: "El reencuentro no es sólo ir a ver a alguien a la cárcel, es escucharnos y respetarnos", también en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, en la que ha asegurado que se puede hablar de todo, aunque no vean encaje legal de la autodeterminación.

LIBERAR PATENTES

Sobre el apoyo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus, el exministro de Sanidad ha dicho estar impresionado por su liderazgo, y ha subrayado que el objetivo es que las vacunas lleguen "a todo el mundo lo antes posible, y es liberando las patentes".

Preguntado por el hecho de que haga sus intervenciones en el Parlament en catalán y en castellano, Illa ha explicado que su lengua materna es el catalán, pero que utiliza también el castellano porque quiere que todos los ciudadanos "sientan suyo el Parlament".