Illa (PSC) ve a Aragonès receptivo ante sus propuestas y lamenta que no vaya a la cena con el Rey

Le urge a convocar la mesa de partidos catalanes y cree que reforzaría a Aragonès ante el Gobierno

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en el Parlament y jefe de la oposición, Salvador Illa, ha asegurado que el presidente del Govern, Pere Aragonès, ha sido cordial y receptivo ante las propuestas que le ha planteado en la reunión que han mantenido este martes, tras la que ha criticado que no acuda a la cena inauguración de la Reunión Anual del Cercle d'Economía con el rey Felipe VI el próximo miércoles.

Preguntado en rueda de prensa tras la reunión con Aragonès, Illa ha tachado de error que no quieran asistir ni él ni el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró: "Respetando la postura que puedan tener hacia el jefe del Estado, me parece que los catalanes nos merecemos estar representados".

"Nos gustaría que no hubiera estas ausencias. Ya hay demasiadas ausencias del Govern en actos que son relevantes y trascendentes", ha remarcado Illa, que irá como jefe de la oposición, después de que el Govern haya anunciado que acudiría Puigneró, pero que finalmente él ha rechazado.

MESA DE DIÁLOGO

Illa ha trasladado a Aragonès durante la reunión la importancia de que convoque una mesa de diálogo con los partidos representados en el Parlament para buscar puntos en común: "Reforzaría mucho la posición del presidente de la Generalitat" reunirla incluso antes de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, ha dicho.

El dirigente socialista, que ha descrito el encuentro como cordial y correcto, ha explicado a Aragonès los cuatro pactos que proponen desde el gobierno alternativo que ha articulado: uno de cara a la pandemia de coronavirus, otro por los fondos europeos, uno por los cargos que designa el Parlament, y otro por la pluralidad.

Ha recordado que quieren información semanal sobre la pandemia y que tiene la "voluntad clara de no hacer política con este asunto" y, sobre los fondos europeos, se ha ofrecido a colaborar para actualizar los proyectos propuestos por el anterior Ejecutivo catalán, trabajando con patronales como Pimec y Foment del Treball y sindicatos como UGT y CC.OO. de Catalunya.

En cuanto a la renovación de cargos que dependen del Parlament, ha citado al Síndic de Greuges y ha insistido en apostar por un perfil que no venga de la política --considera que la tarea del actual, Rafael Ribó, ha dañado el prestigio de la institución--, y ha trasladado a Aragonès también la propuesta de abordar una ley electoral catalana y de refundar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Preguntado por la postura de Aragonès ante estas propuestas, ha señalado: "Ha sido correcto, cordial y receptivo, pero yo no soy su portavoz", tras un encuentro en el que también han participado la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y la portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero.

Ha criticado que el Govern no prevea aprobar unos Presupuestos para 2021: "Nos parece que es una pésima estrena del conseller Jaume Giró. No entendemos cómo no se ha arremangado y se ha puesto a trabajar para presentar este Presupuesto e irnos de vacaciones en verano con el trabajo hecho", ha dicho a preguntas de los medios, aunque no ha abordado el asunto con Aragonès.