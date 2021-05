Illa (PSC) ve "más retórica que nada" en el embate con el Estado que plantean ERC y Junts

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

Últimas noticias

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha asegurado este martes que el embate con el Estado que incluye el principio de acuerdo entre ERC y Junts para formar Govern es "más retórica que nada".

Illa ha descartado que pueda producirse un nuevo 1-O: "No veo yo en este momento en Cataluña ni un planteamiento ni un riesgo que lleve hacia ahí", ha dicho preguntado en una entrevista de La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que todos los actores saben que este camino no lleva a ninguna parte.

El vídeo del día ERC y Junts cierran un principio de acuerdo para formar un Govern

"Es un camino equivocado. No me cabe en la cabeza que podamos repetir algo que no ha funcionado y que ha dividido" Cataluña, ha añadido Illa, que ha descartado que por ahora pueda ser presidente de la Generalitat, tras el acuerdo entre ERC y Junts para investir al candidato republicano, Pere Aragonès.

Illa se ha preguntado qué está planteando ERC, y si una opción es tratar de hacer caer el Gobierno de Pedro Sánchez: "¿Qué estamos planteando? ¿Favorecer un Gobierno de derechas en España? ¿Estamos planteando hacer caer un Gobierno que está apostando por el diálogo en Catalunya? ¿Se trata de cuanto peor, mejor, por parte de algunos?".

MESA DE DIÁLOGO

Preguntado por la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, ha abogado por que se reúna "cuanto antes mejor", y ha defendido también una mesa de diálogo dentro de Cataluña para acordar un denominador común de reencuentro, según el exministro de Sanidad.

Ha insistido en que los indultos para los dirigentes independentistas presos se están tramitando y, sobre la amnistía y la autodeterminación, ha dicho que no son posibles en el ordenamiento jurídico, pero que no significa que no se pueda hablar en la mesa de diálogo: "Es como si vamos a la mesa de diálogo y decimos que no queremos ley de gravedad, o que queremos que la tierra sea plana".

Illa ha negado la posibilidad de ser el candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, y ha asegurado que lo será el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni: "Yo me centro en la política de Cataluña. Mi aspiración es demostrar que hay una alternativa a un Govern al que le deseo lo mejor pero que creo que no ha nacido con buen pie".