Illa se remite a las declaraciones de Calvo sobre la ausencia del Rey en el acto de Barcelona

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha remitido este sábado a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, sobre la ausencia de Felipe VI el viernes en la entrega de despachos a jueces en Barcelona.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en la Delegación del Gobierno en Catalunya, tras una reunión telemática de seguimiento del Covid con el equipo del Ministerio.

"Sobre este asunto me remito a las declaraciones que ya han hecho otros miembros del Gobierno; en particular, la vicepresidenta primera. No tengo nada más que añadir", ha dicho al preguntársele sobre el discurso que pronunció el presidente del (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y sobre si ha habido contacto entre el Gobierno y el Rey desde entonces.