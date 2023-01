Illa transmite a empresarios vascos que no habrá referéndum en Cataluña ni hay "camino para la unilateralidad"

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario primero del PSC, Salvador Illa, ha transmitido este lunes al Círculo de Empresarios Vascos que no habrá referéndum independentista en Cataluña y que no hay "camino para unilateralidad", desde el convencimiento de que "el procés ya no es el que era".

Illa ha estado este lunes de visita en Euskadi para mantener una comida-coloquio con el Círculo de Empresarios en el Puerto Deportivo de Getxo, después de reunirse en Bilbao con el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza.

Según han informado a Europa Press fuentes de la asociación empresarial, en la charla se ha repasado la situación de Cataluña y su "encaje en el actual contexto de evolución autonómica", y se ha analizado "cómo pueden evolucionar en el futuro las singularidades autonómicas (vasca y catalana) en la Constitución".

También se ha abordado el tema de la "unilateralidad versus crecimiento", la situación del pacto presupuestario en Cataluña y la correlación de fuerzas en la comunidad catalana. Asimismo, se ha hecho un análisis del panorama político en Cataluña y su posible incidencia en la gobernabilidad de España en este momento.

Los medios consultados han señalado que el líder de la oposición en Cataluña ha insistido, en su intervención ante el Círculo, en que "no habrá referéndum sobre independencia.

Salvador Illa ha explicado que "ya no hay camino para la unilateralidad y que el 'procés' ya no es el que era", y ha añadido que habrá que ver cómo evoluciona el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, después del nuevo auto dictado por el juez Pablo Llarena, que ha ajustado su procesamiento a la reforma penal emprendida en España, reemplazando el derogado delito de sedición por el de desobediencia, pero manteniendo la acusación por malversación "agravada".