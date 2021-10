Illa ve al PSC como un proyecto de política útil y constructiva ante "la confrontación estéril"

Destaca que los PGE 2022 prevén inversiones "récord, jamás vistas en 40 años de democracia"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en el Parlament y secretario de Organización del partido, Salvador Illa, ha definido este sábado a su formación como un proyecto de política útil y constructiva ante "la confrontación estéril" que ve en otros partidos.

Durante la clausura de la Escola de Tardor del PSC, ha defendido alcanzar "un mínimo consenso" entre los catalanes para aprovechar los retos y oportunidades derivados de la pandemia de Covid-19.

Illa ha acusado al presidente del Govern, Pere Aragonès, de "quedarse corto" con la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, alegando que hace falte una mesa de partidos catalanes, y ha asegurado que el PSC tiene la obligación de establecer el diálogo entre catalanes porque ve dividida a Cataluña.

PGE "SOCIALES"

Sobre el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 anunciados a principios de semana por el Gobierno, ha valorado que prevean "un gasto social y una inversión récord, jamás vistas en 40 años de democracia".

Ha explicado que 6 de cada 10 euros del proyecto de presupuestos estarán destinados a "temas sociales" y ha destacado medidas recién anunciadas por el Gobierno, como el bono cultural de 400 euros para quienes cumplan la mayoría de edad y las ayudas de 250 a la vivienda para jóvenes de 18 a 35 años.

El líder socialista también ha criticado a las formaciones políticas que no apoyen estos presupuestos: "Tendrán que explicarlo muy bien, porque votar 'no' a estos presupuestos es votar 'no' a la salida de la pandemia".