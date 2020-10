La imagen más sensual de Rosanna Zanetti a punto de dar la bienvenida a su segundo hijo

MADRID, 12 (CHANCE) A Rosanna Zanetti le quedan días para dar a luz al que será su segundo hijo con David Bisbal, una niña de la que la enamorada pareja todavía no ha desvelado su nombre. La modelo, que ha llevado un embarazo de lo más activo, sigue compartiendo imágenes en su cuenta de Instagram en las que presume no sólo de su abultadísima barriguita, sino de una belleza y una sensualidad que, cuando podría ponerse de parto en cualquier momento, no pueden menos que sorprendernos.

Y es que mientras el común de las mortales están hinchadas, pesadas, pálidas y ojerosas a causa de las pocas horas que la pesada tripa les deja descansar, Rosanna demuestra que no es de este mundo, al posar más guapa que nunca. Rotunda, sexy y, en definitiva, espectacular a días de dar la bienvenida a su segundo hijo, y con un bebé de año y medio en casa. Y sino, juzgad por vosotros mismos....