Las imágenes de las que todo el mundo habla. Victoria Federica se encara con la prensa

MADRID, 9 (CHANCE)

Victoria Federica está acostumbrada a estar en el ojo del huracán mediático semana sí semana también. Y es que la hija de la Infanta Elena ha sido noticia en los últimos tiempos por varias polémicas, como no respetar las medidas restrictivas del Covid y saltarse el toque de queda para acudir, sin mascarilla, a fiestas donde no se respeta el distanciamiento social. Además, acabamos de conocer que tanto ella como su hermano, Froilán, se beneficiaron de las tarjetas black del Rey Juan Carlos para pagar sus clases de piano, sus desplazamientos en VTC o para comprar sin límites en El Corte Inglés, con una "tarjeta mágica" de las cuentas opacas de su abuelo.

Sin embargo, en esta ocasión Victoria se ha convertido en "trendic topic" por perder los papeles con la prensa. La sobrina del Rey Felipe salía de un local con su novio, Jorge Bárcenas, cuando se tropezaba en presencia de varios reporteros, reaccionando no todo lo bien que se esperaba tras reponerse de su traspiés. Y es que, visiblemente enfadada, la it girl estallaba con rabia contra uno de ellos: "¿En serio me estás haciendo esto?"

Unas imágenes de las que todo el mundo habla y en las que Victoria Federica ha sacado, por primera vez, su carácter más "Borbón".