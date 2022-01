Imagin de CaixaBank lanza la segunda edición de un programa de emprendimiento en sostenibilidad

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

La plataforma de CaixaBank Imagin ha puesto en marcha la segunda edición del programa imaginPlanet Challenge, dirigido a jóvenes que quieren desarrollar ideas de emprendimiento que ayuden a combatir el cambio climático.

Su principal objetivo es contribuir a crear proyectos que busquen generar un impacto positivo en el planeta y dar voz y herramientas a una generación de jóvenes "con conciencia medioambiental e inquietudes emprendedoras", ha informado la entidad en un comunicado este martes.

La iniciativa ha contado con la colaboración de expertos en liderazgo y personas como el cofundador de Heura Bernat Añaños, la impact projects manager de Too Good To Go, Helena Calvo; la founder y ceo de Cocunat, Sara Werner; la autora Laura Opazo, y la fundadora de La Teta Management, Laya Martí, entre otros.

El programa está organizado en varias fases y se extenderá hasta septiembre, con inscripciones hasta el 15 de mayo, y los interesados tendrán que presentarse organizados en equipos de tres personas.

Finalizada la formación, los equipos presentarán sus ideas y las 10 mejores pasarán a una fase de presentación formal de propuestas, que serán votadas por el público y por un jurado de expertos.

El equipo con mejor valoración obtendrá una estancia en Silicon Valley, en el centro de innovación Imagine Creativity Center, donde participarán durante 10 días en un programa de incubación de su proyecto y visitarán empresas como Netflix, Google HQ, Instagram, Twitter e Ideo, entre otras.

En septiembre, el equipo ganador presentará su proyecto en una sesión formato Demo Day ante inversores, business angels, plataformas aceleradoras y organizaciones "de referencia" del ecosistema emprendedor.